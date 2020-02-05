Маколей Калкин может сыграть в перезагрузке фильма "Один дома" – СМИ

Герой Калкина будет пытаться предотвратить ограбления

Кадр из фильма "Один дома" Фото: YouTube

В перезагрузке культовой рождественской комедии "Один дома" может появится персонаж Маколея Калкина – Кевин Маккаллистер. Повзрослевший Кевин возглавит собственную охранную компанию, которая будет работать в доме нового героя, который придет на смену Калкину-ребенку. Об этом пишет портал WeGotThisCovered.

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По информации источников издания, студия Disney ищет актера на роль взрослого Кевина, но в итоге может пригласить самого Маколея Калкина.

Детали сюжета нового фильма "Один дома" не раскрываются. Известно лишь, что уже утвержден главный герой-ребенок – за эту роль возьмется актер Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Арчи не будет играть культового Кевина Маккаллистера, ему достанется роль нового персонажа, который, как и главный герой предыдущих фильмов, останется один дома и будет вынужден защищать его от нападения неизвестных.

Отметим, что оригинальный "Один дома" вышел в 1990 году и моментально стал культовой рождественской комедией. Далее картина переросла во франшизу.

Новый "Один дома" выйдет на Disney+. Даты релиза пока нет.

Напомним, ранее сценарист Сет Роген рассказал, что в фильме "Один дома" знаменитая сцена с доставщиком пиццы, и ряд других, содержат "обман".

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