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Макс Барских рассекретил стоимость нового клипа "Лей, не жалей"

Команда воссоздала атмосферу Нью-Йорка 60-70-х годов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:54

После летнего перерыва Макс Барских снял новое видео на песню "Лей, не жалей" и показал закулисье съемок в программе "Зірковий шлях".

"Всем привет, сегодня мы находимся на съемках моего нового сексуального видео на песню "Лей, не жалей" во главе с вот этим замечательным джентльменом", – интригует Макс Барских.

Эта песня стала первым предвестником шестого альбома певца, который он представит в 2020 году в рамках мирового тура "Неземная". Одноименная песня уже бьет рекорды по количеству скачиваний, а лирик-видео на нее собрало более пяти млн просмотров! Самое время порадовать поклонников ярким клипом от Алана Бадоева. Как признался Макс, работа далась непросто.

Макс Барских
Макс Барских
Фото: instagram.com/max_barskih

"Честно говоря, не могу вспомнить, чтобы какое-то из видео было настолько сложным с технической точки зрения. Мы снимали 4 или 5 сцен в течение 12 часов, даже больше около 20 часов", – поделился артист.

В целом же съемки продолжались двое суток. 30 человек балета, более 60 образов и 23 тысячи долларов – только на костюмы! А вот декорации обошлись команде в 100 тысяч долларов – все ради шикарной атмосферы Нью-Йорка 60-70-х годов. Каким получится это видео – зрители увидят совсем скоро.

Ранее мы также писали, что Макс Барских презентовал интимный трек "Неслучайно".

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