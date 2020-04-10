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Макс Барских выпустил акустический альбом суперхитов "С Максом по домам"

В трек-лист вошли 8 синглов

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:30

Популярный украинский певец Макс Барских, который украсил обложку Playboy и рассказал о том, как заработал первый миллион, акустический альбом суперхитов "С Максом по домам". В трек-лист вошли 8 синглов, которые покорили десятки стран и стали для многих саундтреками жизни.

Теперь хиты звучат совсем по-домашнему. Камерные версии песен не только не утратили своей актуальности, а скорее наоборот, в условиях кардинальной смены темпоритма жизни и настроения времени, еще больше усилили элемент своей хитовости и романтизма.

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"Я всегда стремлюсь к тому, чтобы моя музыка вдохновляла слушателя и поддерживала его в любых ситуациях. Сегодня, когда мы заперты в своих квартирах и видим друг друга через интернет-окна, особо важно использовать музыку, как прикосновение. Я подготовил ваши любимые песни в акустическом live исполнении, чтобы они звучали, будто сыграны в вашей квартире другом. Просто слушайте и подпевайте всей семьей, я рядом", – комментирует премьеру Барских.

"С Максом по домам" стал седьмым альбомом в дискографии артиста, в который вошли 8 суперсинглов, презентованных музыкантом в период 2014-2019 годов: "Туманы", "Небо", "Берега", "Моя любовь", "Неземная", "Полураздета", "Странная", "Хочу танцевать".

Ранее мы также писали, что Макс Барских шокировал рассказом об отце и сложном детстве. По словам артиста, отец поднимал руку на него с мамой.

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