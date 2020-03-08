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Макс Барских выпустил украиноязычную песню "Двоє"

Певец приурочил выход клипа ко дню своего рождения

Инна Петрова
Сегодня, 18:04

Макс Барских, который 8 марта отмечает 30-летие, выпустил украиноязычную песню "Двоє". Певец презентовал видео в Международный женский день на своем официальном YouTube-канале.

Макс Барских выпустил украиноязычную песню
Макс Барских выпустил украиноязычную песню
Фото: instagram.com/max_barskih

В Instagram Макс Барских разместил пост с отрывком из ролика и поздравил всех женщин с 8 Марта. В публикации певец сообщил о премьере свежего хита.

"Всех девочек, девушек, мам и бабушек поздравляю с этим теплым праздником весны! Спасибо за вашу любовь и нежность. Сегодня, в честь своего 30-летия, я решил сделать для вас музыкальный подарок и выпустить в мир невероятно чувственную композицию "Двоє" на украинском языке. Растворяйтесь в любви и наслаждайтесь нашим mood-видео на YouTube", – написал певец.

Напомним, что ранее Макс Барских украсил обложку Playboy и рассказал о том, как заработал первый миллион.

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песня певец Макс Барских
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