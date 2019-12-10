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Мама и крестная Насти Каменских спели дуэтом песню, которую написал Потап

Автором слов и музыки выступил Алексей Потапенко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Лидия Каменских и Алла Кудлай
Лидия Каменских и Алла Кудлай
Фото: пресс-служба

Мама украинской певицы Насти Каменских Лидия вместе с крестной мамой звезды – народной артисткой Украины Аллой Кудлай – презентовали дуэтную композицию.

Автором музыки и слов сингла под названием "Подруга" выступил зять Лидии Каменских – украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко.

По словам Насти Каменских, ее мама, которая является бывшей вокалисткой хора имени Веревки, и крестная давно мечтали спеть дуэтом. Поэтому звездные супруги таким образом воплотили мечту близких людей.

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"Мама с крестной давно хотели спеть дуэтом и частенько обсуждали эту идею. Я об этом знала, поэтому решила сделать сюрприз и воплотить в реальность их мечту. Для меня семья всегда была и будет на первом месте, и я не упускаю возможности порадовать близких – ведь видеть их горящие глаза – невероятное счастье", – рассказала Настя Каменских.

Напомним, что недавно Потап рассказал о своих отношениях с мамой Насти Каменских – Лидией Каменских. Также Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских.

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