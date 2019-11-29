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"Мандалорец" стал самым востребованным сериалом 2019

Сериал обогнал проект потокового сервиса Netflix "Очень странные дела"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11
Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала "Мандалорец"
Фото: YouTube

Сериал потокового сервиса Disney+ "Мандалорец",который получил уже второй сезон, стал самым востребованным телешоу 2019 года, обогнав сериал потокового сервиса Netflix "Очень странные дела". Об этом пишет Business Insider, изучивший статистику зрительских запросов.

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А ведь "Мандалорец" вызвал интерес не только у рядовых зрителей, но и у профессиональных критиков, которые оценили проект Джона Фавро очень высоко (на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 90%).

Отметим, что в день своего старта "Мандалорец" стал причиной технических неполадок на сервисе Disney+: количество зрительских запросов было настолько огромным, что обрушило работу серверов.

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Первый сезон сериала рассказал о одноименном охотнике за головами. События разворачиваются между падением Империи и зарождением Первого ордена, то есть между событиями шестого и седьмого эпизодов "Звездных войн". Остальные сюжетные подробности пока держатся в секрете.

Напомним, что шоураннер сериала "Мандалорец" Джон Фавро, воодушевленный успехом стартовавшего на днях шоу, заявил, что хотел бы сделать, помимо второго сезона сериала, новый рождественский специальный выпуск "Звездных войн".

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