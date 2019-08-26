"Мандалорец": вышел официальный трейлер сериала по вселенной "Звездных войн"

Эпизоды будут выходить на стриминговом сервисе Disney+

Вышел официальный трейлер сериала "Мандалорец" Фото: Disney

Disney Studios продолжает радовать зрителей новым контентом. В сети появился первый трейлер сериала "Мандалорец" (The Mandalorian), который станет частью вселенной "Звездных войн". В эпизодах, снятых для стримингового сервиса Disney+, будет показана история наемного убийцы-мандалорца.

В сюжете узнайте, какой эпизод "Звездных войн" собрал $1 млрд за 12 дней:

Главную роль в "Мандалорце" исполнил актер Педро Паскаль, известный по сериалам "Игра престолов" и "Нарко". Проект затронет временной отрезок во вселенной Star Wars после завершения трилогии "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" и падения Империи.

Интересно, что роль основного сценариста и исполнительного продюсера принадлежит Джону Фавро, а отдельные серии срежиссируют Тайка Вайтити, Дебора Чоу, Брайс Даллас Ховард и Рик Фамуиива.

Премьера "Мандалорца" состоится 12 ноября 2019 года.

Эксклюзивный трейлер девятого эпизода "Звездных войн" смотрите здесь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram