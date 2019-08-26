Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мандалорец": вышел официальный трейлер сериала по вселенной "Звездных войн"

Эпизоды будут выходить на стриминговом сервисе Disney+

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
Вышел официальный трейлер сериала "Мандалорец"
Вышел официальный трейлер сериала "Мандалорец"
Фото: Disney

Disney Studios продолжает радовать зрителей новым контентом. В сети появился первый трейлер сериала "Мандалорец" (The Mandalorian), который станет частью вселенной "Звездных войн". В эпизодах, снятых для стримингового сервиса Disney+, будет показана история наемного убийцы-мандалорца.

В сюжете узнайте, какой эпизод "Звездных войн" собрал $1 млрд за 12 дней:

Главную роль в "Мандалорце" исполнил актер Педро Паскаль, известный по сериалам "Игра престолов" и "Нарко". Проект затронет временной отрезок во вселенной Star Wars после завершения трилогии "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" и падения Империи.

Интересно, что роль основного сценариста и исполнительного продюсера принадлежит Джону Фавро, а отдельные серии срежиссируют Тайка Вайтити, Дебора Чоу, Брайс Даллас Ховард и Рик Фамуиива.

Премьера "Мандалорца" состоится 12 ноября 2019 года.

Эксклюзивный трейлер девятого эпизода "Звездных войн" смотрите здесь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Появились первые кадры Эммы Стоун в образе Круэллы де Виль Вышел первый тизер полнометражного фильма по сериалу "Во все тяжкие" Первый взгляд: студия Disney представила трейлер фильма "Леди и Бродяга"
сериал трейлер Disney звездные войны спин-офф Star Wars
Реклама

Новости партнеров

Жены Месси и Фабрегаса на отдыхе - смелые фото
Жены Месси и Фабрегаса на отдыхе - смелые фото
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
5 гениальных способов красиво обустроить маленькую кухню
5 гениальных способов красиво обустроить маленькую кухню
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес

Популярные статьи

Сегодня, 01:07Шоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

Вчера, 13:28Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

Вчера, 10:50Техно

За полцены: Nokia захватят сети 5G дешевыми смартфонами

Вчера, 09:25Техно

Как получить бесплатно платные приложения: ТОП-3 способа

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 25-31 августа для всех знаков зодиака

Вчера, 05:03Fun

25 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 02:01Шоу-бизнес

Знаменитый российский актер попал в реанимацию после употребления алкоголя

24 августаШоу-бизнес

Звезда "Игры престолов" присоединится к киновселенной Marvel

24 августаFood

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаШоу-бизнес

Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева – видео

24 августаТехно

Google Play на Android преобразился до неузнаваемости: что нового

24 августаТехно

Новый Chevrolet Bolt EV 2020 опередил все электромобили по дальности пробега

24 августаFun

С Днем Независимости Украины 2019: поздравления в прозе своими словами

24 августаFun

День Независимости Украины 2019: поздравления, стихи, картинки и открытки

23 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Макс Фадеев расстался с Наргиз Закировой
Макс Фадеев расстался с Наргиз Закировой
Дівчина дня: Дружина Валерія Лучкевича, яка любить пляжні фото
Дівчина дня: Дружина Валерія Лучкевича, яка любить пляжні фото
Известный актер спас ребенка из перевернутого автомобиля
Известный актер спас ребенка из перевернутого автомобиля