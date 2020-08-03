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Мария Мельник и Анатолий Анатолич празднуют первую годовщину работы вместе

Сегодня, 17:11

Ведущие рассказали о ярких воспоминаниях и курьезах совместной работы в этом году

Сегодня исполняется ровно год, как зрители канала "Украина" просыпаются вместе с Анатолием Анатоличем и Марией Мельник. По этому поводу звезды "Ранку з Україною" рассказали, что их вдохновляет просыпаться в 4 утра и какие самые нелепые слухи они слышали о себе за это время.

Ведущие "Ранку з Україною" в студии шоу
Ведущие "Ранку з Україною" в студии шоу
Фото: пресс-служба

В августе прошлого года к Лилии Ребрик и Григорию Герману в шоу "Ранок з Україною" присоединились соведущие – Анатолий Анатолич и Мария Мельник. Сегодня любимцы телезрителей признаются – этот год был насыщенным и интересным, а команда утреннего шоу приняла их очень тепло.

"Я помню каждый эфир, но особенно с трепетом в сердце вспоминаю программу ко Дню независимости! Ведь мы так долго готовились к этому дню. Столько путешествий, знакомств, эмоций – и на вертолёте летали, и на повозке катались, и во время съёмок коза начала есть реквизит, и как мы в поле подсолнухов бегали, и съемки с артистами! В общем, это было супер!" – рассказала ведущая Мария Мельник.

Мария Мельник и Анатолий Анатолич
Мария Мельник и Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба

А вот ведущий Анатолий Анатолич признается – несмотря на любовь к своему делу, он пока не научился вставать на работу без будильника.

"Я даже один раз проспал, и Лиля вела первые минут 15 эфира без меня. Стыдно признаваться в этом, но иногда все равно так тяжело вставать в четыре-пять утра!", – рассказал Анатолий Анатолич.

Мария Мельник и Анатолий Анатолич
Мария Мельник и Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба

Ведущие признаются, что за этот год их жизнь круто изменилась – Марию стали узнавать на улицах, количество их поклонников выросло в разы, как и слухов.

"Самый нелепый слух о себе, который я слышал – это то, что я попал на канал благодаря родственным связям", – смеясь, комментирует ведущий "Ранку з Україною".

Смотрите в сюжете "Вкусный эксклюзив" о том, как Анатолий Анатолич и его жена готовят с Марией Мельник:

Марию Мельник тоже повеселили догадки и обсуждения людей:

"Одни – о том, что я зарабатываю миллионы, а другие – сколько и кому нужно заплатить, чтобы тебя взяли на ТВ. Все эти разговоры меня очень веселят!"

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы сообщали, что дочка Лилии Ребрик сыграет главную роль в полнометражном мелодраматическом фильме.

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