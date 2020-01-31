Марк Руффало, Галь Гадот и Тимоти Шаламе: объявлен еще один список ведущих премии Оскар 2020

Актеры будут вручать статуэтки лауреатам премии

Оскар 2020 Фото: Getty Images

Американская киноакадемия продолжает делиться подробностями проведения церемонии награждения премии Оскар 2020. Ранее стало известно о том, что на церемонии выступит певица Билли Айлиш. А теперь обнародованы имена еще нескольких актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскар". Вторая часть списка презентеров опубликована на сайте киноакадемии.

Узнайте, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:

В частности, награждать победителей престижной кинопремии будут актеры Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Марк Руффало и др.

Полный список новых ведущих выглядит следующим образом:

Зази Битц ("Дэдпул 2");

Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем");

Уилл Феррелл ("Эльф");

Галь Гадот ("Чудо-женщина");

Минди Калинг ("Офис");

Джулия Луи-Дрейфус ("Вице-президент");

Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон");

Энтони Рамос ("На высоте");

Марк Руффало ("Мстители");

Келли Мари Трэн ("Звездные войны: Последние джедаи");

Кристен Уиг ("Девичник в Вегасе").

Напомним, что ранее были объявлены еще четыре презентера (обладатели прошлогодних актерских "Оскаров") – Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.

Церемонию вручения премии Оскар эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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