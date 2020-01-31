Марк Руффало, Галь Гадот и Тимоти Шаламе: объявлен еще один список ведущих премии Оскар 2020
Актеры будут вручать статуэтки лауреатам премии
Американская киноакадемия продолжает делиться подробностями проведения церемонии награждения премии Оскар 2020. Ранее стало известно о том, что на церемонии выступит певица Билли Айлиш. А теперь обнародованы имена еще нескольких актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскар". Вторая часть списка презентеров опубликована на сайте киноакадемии.
Узнайте, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:
В частности, награждать победителей престижной кинопремии будут актеры Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Марк Руффало и др.
Полный список новых ведущих выглядит следующим образом:
- Зази Битц ("Дэдпул 2");
- Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем");
- Уилл Феррелл ("Эльф");
- Галь Гадот ("Чудо-женщина");
- Минди Калинг ("Офис");
- Джулия Луи-Дрейфус ("Вице-президент");
- Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон");
- Энтони Рамос ("На высоте");
- Марк Руффало ("Мстители");
- Келли Мари Трэн ("Звездные войны: Последние джедаи");
- Кристен Уиг ("Девичник в Вегасе").
Напомним, что ранее были объявлены еще четыре презентера (обладатели прошлогодних актерских "Оскаров") – Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.
Церемонию вручения премии Оскар эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.
Все подробности в спецтеме Оскар 2020
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