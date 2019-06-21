Marvel покажет "Мстителей 4" со сценой после титров

Создатели блокбастера уверяют, что фанаты будут удивлены

"Мстители: Финал" Фото: twitter.com/Avengers

Студия Marvel покажет полную версию фильма "Мстители: Финал", который стал лучшим фильмом года в США. Об этом пишет CNET.

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Сообщается, что полная версия будет показана в кинотеатрах на следующей неделе и включит в себя новые эпизоды.

"Мы сделаем это. Не знаю, было ли об этом (выходе новой версии фильма) объявлено официально, но это произойдет на следующей неделе", – отметил президент Marvel Studios Кевин Файги.

Он также отметил, что фанаты увидят долгожданную сцену поле титров.

"Если вы останетесь и посмотрите фильм, после титров будет показана удаленная сцена, небольшое посвящение и несколько сюрпризов", – добавил он.

Напомним, ранее сценаристы прокомментировали одну из самых трагичных сцен в фильме – с Черной Вдовой и Соколиным глазом. В изначальной версии сценария эта сцена заканчивалась по-другому – смертью не Наташи, а Клинта, но сценаристы решили переписать сцену заново – после того, как Джен Андердаль, продюсер фильма по визуальным эффектам, потребовала у них "не забирать" эту жертву у Наташи.

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