Marvel прощается с Netflix? Сериал "Сорвиголова" закрывают после трех сезонов

Продюсеры намекнули, что персонаж еще появится в предстоящих проектах Marvel

"Сорвиголова". Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix закрыл сериалы "Железный кулак" и "Люк Кейдж", а на днях стало известно, что телешоу "Сорвиголова" тоже пришел конец. Об этом сообщает Deadline.

Сериал основанный на комиксах Marvel закрывается после трех сезонов. В своем официальном заявление создатели отметили, что очень гордятся последним сезоном и хотят завершить эту историю на высокой ноте. Netflix поблагодарил всю творческую команду, шоураннера Эрика Олесона, актера Чарли Кокса и фанатов.

Впрочем, продюсеры намекнули, что Сорвиголова еще появится в предстоящих проектах Marvel.

Напомним, из совместных проектов Netflix-Marvel в настоящее время живы только "Джессика Джонс" и "Каратель". Отметим, что первый сезон сериала "Сорвиголова" вышел в апреле 2015 года.

Напомним, канал Netflix принял решение закрыть проект "Оранжевый – хит сезона". Шоу о жизни в женской тюрьме завершится после седьмого сезона, который выйдет в 2019 году.

Сегодня.Lifestyle предложил список сериалов, которые продлили (вернуться в эфир осенью 2018 года) либо закрыли (нужно успеть посмотреть все серии).