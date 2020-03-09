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Marvel Studios выпустили финальный трейлер "Черной вдовы"

Мировая премьера фильма состоится 1 мая

Инна Петрова
Сегодня, 15:15

Marvel Studios выпустили финальный трейлер фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, ставшей самой высокооплачиваемой актрисой 2019 года, в главной роли. Премьера 24-й ленты киновселенной Марвел ожидается 1 мая.

"Черная вдова"
"Черная вдова"
Фото: YouTube

Долгожданный трейлер был опубликован в YouTube в понедельник, 9 марта. Студия Marvel также обнародовала постер к фильму.

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Действие картины режиссерки Кейт Шортланд разворачивается сразу после событий, показанных в фильме "Первый мститель: Противостояние", и до того, что произошло в финальных "Мстителях". Наташа Романофф вернутся в давно забытые места, воссоединится со своей семьей и сразится с очередным злодеем.

В фильме появятся персонажи Таскмастер, Красный страж и другие. В "Черной вдове" также снялись Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор и Флоренс Пью.

На счету у Скарлетт Йоханссон восемь проектов Marvel и только в 2020 году выйдет ее сольная картина. Съемки "Черной вдовы" начались в конце мая 2019 в Норвегии. Премьера в Украине назначена на 30 апреля.

Ранее мы писали, что Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон сыграют в "Маленьком магазинчике ужасов".

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