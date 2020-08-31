Актеры "Черной Пантеры" и звезды Marvel почтили память Чедвика Боузмана – видео-трибьют

Коллеги актера почтили его память

Студия Marvel опубликовала видео-трибьют, посвященное звезде "Черной Пантеры" Чедвику Боузману, который ушел из жизни в возрасте 43 лет. Ролик появился на официальном YouTube-канале студии.

Чедвик Боузман известен миллионам зрителей по роли персонажа супергероя Черная Пантера в серии фильмов Marvel. В ролике Чедвику Боузману отдают дань уважения его коллеги – знаменитые актеры, включая Скарлетт Йоханссон, Криса Эванса, режиссеры и продюсеры "Мстителей", а также представители студии и ее глава Кевин Файги.

В видео также показаны кадры со съемочных площадок и официальных мероприятий с участием Чедвика Боузмана.

В конце клипа титр гласит: "Ты всегда будешь нашим королем".

Напомним, что в 2016 году у Чедвика Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Четыре года знаменитый актер боролся за свое здоровье, но не делал публичных заявлений о своей болезни. Актер ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении близких 28 августа этого года.

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