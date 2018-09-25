Масштабный исторический экшн "Захар Беркут" выйдет в украинский прокат

Уже в следующем году зрители смогут увидеть один из самых масштабных украинских кинопроектов. Режиссером картины выступил Ахтем Сеитаблаев.

Съемки фильма "Захар Беркут". Фото: пресс-служба

Ради успеха проката ленты свои усилия объединили безусловные лидеры рынка медиаконтента: канал "Украина", FILM.UA Group и компания Ukrainian Film Distribution. Над созданием фильма работала большая международная команда.

О том, что картина выйдет в прокат 10 октября 2019 года, создатели фильма объявила во время открытия панельной дискуссии "Украинское кино в прокате. Стратегия win-win", которая прошла в рамках 8-го форума KYIV MEDIA WEEK. Продюсер проекта Егор Олесов сообщил, что генеральным медиа-партнером фильма выступит телеканал "Украина". Ленту, снятую по мотивам одноименной повести Ивана Франко, выпускает в прокат ведущий дистрибьютор национального кино – компания Ukrainian Film Distribution. Такое объединение лидеров рынка придает новый масштаб национальному релизу и позволит привлечь к проекту спонсоров и коммерческих партнеров.

Постер фильма "Захар Беркут"

"Захар Беркут" – масштабный знаковый кинопроект, который имеет все шансы стать настоящим прорывом не только для отечественной киноиндустрии, но и показать определенные результаты на международном рынке, – говорит продюсер картины Егор Олесов. – И мы рады тому, что ради успеха фильма свои усилия объединили лидеры медиарынка Украины".

"Экранизация одного из самых любимых и популярных произведений украинской литературы, безусловно, станет главной кинопремьерой будущего года". Виктория Корогод

"Повесть "Захар Беркут", ее ценности и смыслы – патриотизм, защита своего дома, своей семьи, личная свобода и ответственность, большие, сильные, настоящие чувства – очень важны для нашей самоидентификации. Они звучат сегодня как никогда актуально. Экранизация одного из самых любимых и популярных произведений украинской литературы, безусловно, станет главной кинопремьерой будущего года, которую мы, как самый рейтинговый телеканал страны, поддержим масштабной промо кампанией. Уверена, наше сотрудничество поможет качественному национальному кино привлечь самую широкую зрительскую аудиторию", – прокомментировала Виктория Корогод, директор телеканала "Украина".

"Мы имеем все основания считать, что фильм "Захар Беркут" станет знаковым событием для украинского кино и будет одним из лидеров кассовых сборов национального кинопроката", – отметил Андрей Дяченко, директор компании UFD.

"Приветствую объединение усилий ведущих участников медиарынка, которые будут работать вместе ради успеха проката "Захара Беркута". Для креативных индустрий уже давно является ошибочным тезис о том, что спрос рождает предложение. Всегда предложение рождает спрос, потому что люди не могут хотеть того, о чем они не знают. Им надо рассказывать об украинских фильмах. Успешный прокат картины не в последнюю очередь зависит от верно выстроенной промокампании. Надеюсь, что современная экранизация одного из самых известных произведений украинской литературы будет иметь значительный успех у зрителя", – прокомментировал Филипп Ильенко, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Съемки "Захара Беркута" прошли на Закарпатье и в Киевской области летом этого года. В работе над фильмом приняла участие большая международная актерская команда. В частности на широком экране зрители увидят Андрея Исаенко ("Киборги"), Олега Волощенко ("Сторожевая Застава"), Роберта Патрика ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2", "Последний киногерой", "Ангелы Чарли 2"), Цэгмида Цэрэнболда ("Войско Мын Бала"), Томми Флэнагана ("Храброе сердце", "Гладиатор", "Город грехов"), Поппи Дрейтон ("Аббатство Даунтон", "Русалочка"), Аяна Отепбергена ("Войско Мын Бала", "Бриллиантовый меч"), Алекса МакНиколла ("5-волна", "Аксель"), Виктора Жданова ("Киборги"), Ержана Нурымбета ("Сторожевая Застава", "Сардар", "Меч победы", "Невеста"), Элисон Дуди ("Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Вид на убийство"), Алину Коваленко и других.

Режиссер фильма "Захар Беркут" Ахтем Сеитаблаев Фото: instagram.com/zakharberkut_film/ Актер Андрей Исаенко Фото: instagram.com/zakharberkut_film/ Актриса Алина Коваленко Фото: instagram.com/zakharberkut_film/ Актриса Поппи Дрейтон Фото: instagram.com/zakharberkut_film/ Актер Данияр Ахметов Фото: instagram.com/zakharberkut_film/ Актер Андрей Сторожик Фото: instagram.com/zakharberkut_film/ 1/6

К съемочной команде исторического экшена "Захар Беркут", который создается компаниями Kinorob и Cinema Day при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, присоединились голливудские коллеги. Вместе с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым в качестве сорежиссера над фильмом работает Джон Винн. Продюсерами проекта с американской стороны выступают Джефф Райс, Юрий Карновский и Раджа Коллинз. За всю творческую и содержательную часть "Захара Беркута" отвечает украинская команда, голливудские партнеры обеспечивают коммуникацию с международным актерским составом и помогают с продвижением фильма на североамериканском рынке. Партнером и консультантом фильма выступает Международный Фонд Ивана Франко.

После широкого кинопроката телевизионная премьера исторического экшена "Захар Беркут" состоится в эфире телеканала "Украина".