Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесен на 2021 год

Летний фестиваль отменен из-за пандемии коронавируса

Дарина Алексеева
Сегодня, 11:34

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который должен был состояться 7-12 июля, перенесен на лето 2021 года. Такое решение было принято организаторами фестиваля из-за пандемии коронавируса, которая стала причиной отмены кинофестиваля в Карловых Варах, переноса Каннского кинофестиваля и множества других событий, которые должны были состояться весной-летом 2020 года.

"Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", – сообщается в официальном заявлении организаторов фестиваля.

Новые даты фестиваля – 6-11 июля 2021 года.

Все билеты, которые были приобретены, будут действовать и на следующий год. Также организаторы фестиваля ведут переговоры со всеми артистами, чтобы заявленный лайн-ап был сохранен.

Из-за пандемии коронавируса были также перенесены съемки специального эпизода сериала "Друзья":

Напомним, что среди хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2020 были немецкая группа Guano Apes, A$AP Rocky и ALT-J, а также британская группа Placebo.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Atlas Weekend
Реклама

Новости партнеров

Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка
Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Ирина Билык откровенно заговорила о расставании
Ирина Билык откровенно заговорила о расставании
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Популярные статьи

Сегодня, 08:02Афиша

Филиппу Киркорову – 53: ТОП-7 хитов эпатажного артиста

Вчера, 16:06Fun

Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме

Вчера, 11:54Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

Вчера, 11:23Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 10:00Food

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

Вчера, 07:05Fun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

28 апреляFun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

28 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

28 апреляFood

Как приготовить сочный шашлык из свинины

28 апреляFood

Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом

28 апреляШоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

28 апреляFun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

28 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

28 апреляFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

28 апреляFun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

27 апреляTravel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

Новости партнеров

Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
10 крутых советских комедий
10 крутых советских комедий
50-річний Дмитро Маліков налякав постарілим виглядом (фото)
50-річний Дмитро Маліков налякав постарілим виглядом (фото)
Дочки, которые как две капли воды похожи на своих звездных мам
Дочки, которые как две капли воды похожи на своих звездных мам
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Скандал вокруг Регины Тодоренко разгорелся с новой силой (фото)
Скандал вокруг Регины Тодоренко разгорелся с новой силой (фото)
Ксения Собчак публично сцепилась с экс-супругом Виторганом
Ксения Собчак публично сцепилась с экс-супругом Виторганом