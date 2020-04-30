Масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесен на 2021 год

Летний фестиваль отменен из-за пандемии коронавируса

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который должен был состояться 7-12 июля, перенесен на лето 2021 года. Такое решение было принято организаторами фестиваля из-за пандемии коронавируса, которая стала причиной отмены кинофестиваля в Карловых Варах, переноса Каннского кинофестиваля и множества других событий, которые должны были состояться весной-летом 2020 года.

"Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", – сообщается в официальном заявлении организаторов фестиваля.

Новые даты фестиваля – 6-11 июля 2021 года.

Все билеты, которые были приобретены, будут действовать и на следующий год. Также организаторы фестиваля ведут переговоры со всеми артистами, чтобы заявленный лайн-ап был сохранен.

Из-за пандемии коронавируса были также перенесены съемки специального эпизода сериала "Друзья":

Напомним, что среди хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2020 были немецкая группа Guano Apes, A$AP Rocky и ALT-J, а также британская группа Placebo.

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