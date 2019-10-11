"Матрица 4": кто сыграет главную роль в фильме

Теперь Нео не будет ключевым персонажем фильма

Яхья Абдул-Матин II. Кадр из фильма "Аквамен" Фото: YouTube

Хоть Киану Ривз и вернется в четвертой части "Матрицы", но Нео уже не будет ключевым персонажем. Центральным станет другой персонаж, ранее не появлявшийся в фантастической франшизе Вачовски, сообщает Variety.

Кстати, ранее сообщалось, что хакера Нео в четвертой ленте "Матрица" сыграет Майкл Бакари Джордан:

Его сыграет актер Яхья Абдул-Матин II, известный широкой публике по экранизации комикса "Аквамен", где он исполнил роль антагониста по имени Черная Манта.

Что это будет за персонаж – пока строжайший секрет, как и весь сюжет четвертого фильма. Сценаристом и режиссером картины выступает Лана Вачовски. Известно, что вместе с Ривзом вернется Кэрри-Энн Мосс, игравшая Тринити. По поводу возвращения Лоуренса Фишберна пока официальной информации нет.

Сроки производства новой "Матрицы" не уточняются, но релиз стоит ждать не раньше 2021 года.

Напомним, сейчас студия Warner ищет актера, который сыграл бы юного Нео в предстоящей четвертой части.

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