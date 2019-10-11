"Матрица 4": кто сыграет главную роль в фильме
Теперь Нео не будет ключевым персонажем фильма
Хоть Киану Ривз и вернется в четвертой части "Матрицы", но Нео уже не будет ключевым персонажем. Центральным станет другой персонаж, ранее не появлявшийся в фантастической франшизе Вачовски, сообщает Variety.
Кстати, ранее сообщалось, что хакера Нео в четвертой ленте "Матрица" сыграет Майкл Бакари Джордан:
Его сыграет актер Яхья Абдул-Матин II, известный широкой публике по экранизации комикса "Аквамен", где он исполнил роль антагониста по имени Черная Манта.
Что это будет за персонаж – пока строжайший секрет, как и весь сюжет четвертого фильма. Сценаристом и режиссером картины выступает Лана Вачовски. Известно, что вместе с Ривзом вернется Кэрри-Энн Мосс, игравшая Тринити. По поводу возвращения Лоуренса Фишберна пока официальной информации нет.
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Сроки производства новой "Матрицы" не уточняются, но релиз стоит ждать не раньше 2021 года.
Напомним, сейчас студия Warner ищет актера, который сыграл бы юного Нео в предстоящей четвертой части.
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