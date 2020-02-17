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"Матрица 4": появилось видео каскадерских трюков со съемок фильма

Киану Ривз вернется к роли Нео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
"Матрица"
"Матрица"
Фото: YouTube

Фанаты оригинальной трилогии "Матрица" с нетерпением ждут выхода новой части, подробности которой мы описывали ранее. Теперь же в Сети появился видеоролик, запечатлевший рабочие моменты съемок боевика "Матрица 4". В объективы папарацци попали каскадеры, отрабатывавшие опасный трюк – прыжок с одного из небоскребов Сан-Франциско.

Хакера Нео в четвертой ленте "Матрица" сыграет Майкл Бакари Джордан, смотрите подробности:

Каких именно персонажей изображали дублеры, пока неизвестно.

Отметим, что в фильме "Матрица 4" принимают участие исполнители главных ролей в оригинальной трилогии Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Сколь значительна будет их партия, не уточнялось. В картине также снимались Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис и другие актеры. Создательница первых трех серий Лана Вачовски вновь оказалась в режиссерском кресле.

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Релиз "Матрицы 4" запланирован на 20 мая 2021 года. Ниже представлен любительский видеоролик со съемок.

Напомним, ранее жители Сан-Франциско заметили Киану Ривза со съемочной группой "Матрицы 4" на одной из улиц города.

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