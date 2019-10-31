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Майкл Джексон вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых покойных звезд по версии Forbes

Звезда седьмой год подряд занимает первую строчку рейтинга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55
Майкл Джексон
Майкл Джексон
Фото: AFP

Журнал Forbes начинает подводить итоги 2019 года и опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей за этот период. Согласно этому списку, седьмой год подряд первое место достается поп-королю Майклу Джексону, о подробностях смерти которого мы писали ранее. Сообщается, что его творчество за год принесло 60 миллионов долларов.

Также узнайте подробности жизни Майкла Джексона:

Журнал отмечает, что несмотря на появление противоречивой информации о Джексоне, его музыку прослушали 2,1 млрд раз в 2019 году против 1,8 млрд в 2018 году! Основную прибыль поп-королю приносит каталог Mijac Music, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочное соглашение с компанией Sony.

Вторую строчку в рейтинге занимает Элвис Пресли с заработком в 39 миллионов долларов, а на третьем месте оказался американский художник-карикатурист Чарльз Шульц – 38 млн.

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Также в рейтинг Forbes попали 13 знаменитостей, девять из которых – музыканты.В основном умершим исполнителям помогают зарабатывать стриминговые площадки.

Напомним, ранее американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года. Соответствующий список составил американский журнал Forbes, он был опубликован в среду на сайте издания.

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