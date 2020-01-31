Мел Гибсон и Дэнни Гловер вернутся в продолжение культовой франшизы "Смертельное оружие"

Работа над проектом уже стартовала

Кадр из фильма "Смертельное оружие" Фото: YouTube

Культовая полицейская франшиза "Смертельное оружие" вернется на большие экраны вместе с главными звездами: Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Отметим, ранее уже сообщалось, что выйдет пятая часть франшизы.

Узнайте также подробности личной жизни Мела Гибсона:

Продюсер Дэн Лин, признался изданию, что студия Warner уже запустила в разработку сценарий пятого фильма.

В режиссерское кресло должен вернуться создатель оригинала Ричард Доннер, а Гибсон и Гловер вновь сыграют копов-напарников Мартина Риггса и Роджера Мердока. Также Лин отметил, что пятая картина станет последней.

Отметим, что первое "Смертельное оружие" вышло в 1987 году, оказалось хитом, повлекло за собой несколько сиквелов и стало культовым среди полицейских боевиков. Продолжения выходили в 1989, 1992 и 1998 годах.

Напомним, что сейчас идет работа над продолжением "Охотников за привидениями". Фильм сценариста и режиссера Джейсона Райтмана получил официальное название — Ghostbusters: Afterlife ("Охотники за привидениями: Жизнь после смерти").

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.