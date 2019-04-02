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Мел Гибсон и Шон Пенн в трейлере нового фильма "Профессор и безумец"

История основана на материале популярной книги британского журналиста Саймона Винчестера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:34
"Профессор и безумец"
"Профессор и безумец"
Фото: YouTube

Киноманов сейчас просто заваливают трейлерами новых проектов. Например, уже появился ролик мультфильма с озвучкой Тома Хэнкса "История игрушек 4". А теперь в сети опубликовали трейлер фильма "Профессор и безумец" (The Professor and the Madman), или "Игры разумов" иранского режиссера Фарада Сафиниа.

История основана на материале популярной книги британского журналиста Саймона Винчестера "Хирург из Кроуторна: История убийства, сумасшествия и любви к словам" (The Surgeon of Crowthorne: a Tale of Murder, Madness and the Love of Words).

В картине показана история создания знаменитого Оксфорсдского словаря английского языка (OED), работа над которым была анонсирована в 1844-м году, но началась только в 1857-м.

Главные роли достались Мелу Гибсону и Шону Пенну. В фильме Гибсон в образе бородатого филолога Джеймса Мюррея, создателя Оксфордского словаря, Шон Пенн – в образе военного хирурга Уильяма Честера Майнора, активно участвовавшего в создании словаря по переписке и попавшего в тюрьму для сумасшедших преступников.

Помимо Мела Гибсона и Шона Пенна, в фильме также снялись Натали Дормер, Стив Куган, Дженнифер Эль, Стивен Диллейн, Эдди Марсан, Джереми Ирвин и другие. Премьера картины намечена на апрель 2019 года.

Напомним, в сети уже есть первый трейлер фильма "Профессор и безумец".

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Источник: Сегодня
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