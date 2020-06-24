Сериал "Наследники": украинская мелодрама о соперничестве в семье и жизни аристократов

Невероятные трансформации персонажей удивят зрителей

В декабре 2019 года состоялась премьера захватывающего сериала "Наследники". Действие мелодрамы разворачиваєтся вокруг загадочных событий в богатой аристократической семье Орловых. После того, как на жизнь главы семейства совершается покушение, под подозрение падают все члены огромной семьи, у каждого из которых свои тайны и намерения.

Жизнь в высшем обществе уже давно стала одной из популярных тем, которые привлекают зрителей в кино и телесериалах. Противостояние бедности и богатства, борьба за правду в мире лжи и роль денег в жизни людей никогда не перестанут быть актуальными.

Если вы в поиске нового сериала, не пропустите этот 16-серийный мелодраматический сериал "Наследники", все серии которого можно посмотреть бесплатно онлайн на "Сегодня.TV".

Тем временем Сегодня.Lifestyle делится деталями сюжета и рассказывает об актерском составе сериала, который показывает все закулисье жизни богатого и внешне благополучного аристократического общества.

Интересные факты о сериале "Наследники" Фото: kanalukraina.tv

Сюжет сериала "Наследники"

Интриги, секреты, предательства и откровения – все это ждет зрителей и самих героев сериала. По сюжету крупнейший владелец мясных фабрик Николай Орлов готовится к празднованию своего юбилея. Из-за его жестокости и хладнокровия единственной, кто по-настоящему его любил, была служанка, которая ждала от него ребенка. Тем не менее вся семья проживала на одной территории в поместье, а каждый из пяти детей имел свой процент акций в компании отца. Но счастливому празднованию не было суждено состояться: накануне Николаю прислали "сюрприз" – красиво упакованную отрубленную голову курицы с лапами.

На праздник приезжает давний знакомый Николая Владимир Сухов, который надеется восстановить дружбу с давним знакомым, чтобы решить финансовые проблемы в своей семье. Но вместе с Владимиром на праздник приезжает его дочь – Соня, которая хочет вдохновиться пребыванием в настоящем аристократическом обществе, чтобы дописать свой первый роман "Наследники".

Кадр из сериала "Наследники", 2019 год Фото: kanalukraina.tv

После праздника Николай попадает в аварию, в которой чуть не погибает. Теперь магнат осознает, что не может доверять ни одному члену семейства, и неожиданная встреча с Владимиром оказывается для него полезной. Николай приглашает Владимира пожить в его доме и назначает своей правой рукой, чтобы отыскать предателя. Переезд Владимира в дом не совсем дружной семьи Орловых полностью переворачивает жизнь всех героев.

Актерский состав сериала "Наследники"

Роли в сериале сыграли: Наталья Доля, Эдуард Флеров, Влад Никитюк, Анастасия Иванова, Екатерина Варченко, Сергей Дзялык, Валентин Томусяк, Сергей Фролов, Светлана Зельбет, Екатерина Тышкевич, Яша Кучеревский, Дмитрий Гаврилов, Слава Красовская, Владимир Гладкий и многие другие.

Знаменитому украинскому актеру Владу Никитюку досталась роль богатого парня.

"Мой герой Роман Орлов никогда по-настоящему не любил. У него есть дорогие машины, тусовки и гулянки, куча знакомых, но вдруг он понимает, что жить ему стало скучно. Встречая Соню, он поначалу не может понять, что чувствует к ней – то ли она его раздражает, то ли привлекает", – рассказал Влад Никитюк журналистам телеканала "Украина" о своей роли.

Актриса Екатерина Варченко, знакомая зрителю по сериалам "Беглянка", "Два сердца" и "Неслучайные встречи", сыграла роль супруги одного из сыновей богатого семейства. Непростая роль понравилась Екатерине, хотя в некоторых моментах, как призналась актриса, она никогда бы не смогла поступить, как ее персонаж.

Екатерина Варченко Фото: kanalukraina.tv

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