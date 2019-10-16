Менеджмент популярной группы назвал Киев и Минск территорией РФ

Uriah Heep анонсировали концерты в России, однако состоятся они в Киеве и Минске

Британская рок-группа Uriah Heep Фото: Facebook-страница Uriah Heep

Британская рок-группа Uriah Heep, образовавшаяся еще 1969 году в Лондоне, анонсировала концерты в России. Однако у автора поста очевидные проблемы с географией.

Группа Onuka собирается на американские гастроли. Детали в сюжете:

Так, на странице коллектива в Facebook появилось сообщение о дополнительных концертах на территории РФ. По информации в посте, выступления Uriah Heep состоятся в Киеве (7 февраля) и в Минске (8 февраля), столицах Украины и Беларуси соответственно. Судя по всему, менеджмент группы не в курсе, что Киев и Минск – не являются территорией России.

В результате в сети разгорелся скандал: "Гулять, так гулять! Пусть возвращаются в русские Рига, Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван, Алматы....", "Если Украина и Беларусь являются частью Российской Федерации, то Великобритания – это все еще часть Римской империи", "Уважаемый модератор. Киев – это Украина, Минск – это Беларусь. Обе независимые страны, а не Российская Федерация", – пишут они. Однако менеджмент пока не отреагировал на комментарии и не исправил ошибку в посте.

Ранее мы также писали, что в Киев едет Lenny Kravitz и уже известна дата концерта.

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