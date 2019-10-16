Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Менеджмент популярной группы назвал Киев и Минск территорией РФ

Uriah Heep анонсировали концерты в России, однако состоятся они в Киеве и Минске

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:42
Британская рок-группа Uriah Heep
Британская рок-группа Uriah Heep
Фото: Facebook-страница Uriah Heep

Британская рок-группа Uriah Heep, образовавшаяся еще 1969 году в Лондоне, анонсировала концерты в России. Однако у автора поста очевидные проблемы с географией.

Группа Onuka собирается на американские гастроли. Детали в сюжете:

Так, на странице коллектива в Facebook появилось сообщение о дополнительных концертах на территории РФ. По информации в посте, выступления Uriah Heep состоятся в Киеве (7 февраля) и в Минске (8 февраля), столицах Украины и Беларуси соответственно. Судя по всему, менеджмент группы не в курсе, что Киев и Минск – не являются территорией России.

В результате в сети разгорелся скандал: "Гулять, так гулять! Пусть возвращаются в русские Рига, Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван, Алматы....", "Если Украина и Беларусь являются частью Российской Федерации, то Великобритания – это все еще часть Римской империи", "Уважаемый модератор. Киев – это Украина, Минск – это Беларусь. Обе независимые страны, а не Российская Федерация", – пишут они. Однако менеджмент пока не отреагировал на комментарии и не исправил ошибку в посте.

Ранее мы также писали, что в Киев едет Lenny Kravitz и уже известна дата концерта.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Я уже начала его понимать": Лайма Вайкуле в Киеве заговорит на украинском языке VISLOVO от "Время и Стекло": 162 сценических образа, MONATIK в аквариуме и 18 фур оборудования Любовь Успенская с концертом "История одной любви" во Дворце спорта
Киев концерт Украина Uriah Heep
Реклама

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
"Пальчики оближешь": печенье с грецкими орехами
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Ясновидящая предрекла судьбу Заворотнюк Ольге Бузовой
Ясновидящая предрекла судьбу Заворотнюк Ольге Бузовой

Популярные статьи

Сегодня, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

Вчера, 09:47Fun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

Вчера, 08:41Техно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Вчера, 04:58Fun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

14 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

14 октябряFun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряШоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

14 октябряFun

День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

14 октябряШоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Ани Лорак и Егор Глеб восхитили романтическим свиданием
Ани Лорак и Егор Глеб восхитили романтическим свиданием
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Декупаж в ванной комнате (16 фото): красивые варианты оформления
Декупаж в ванной комнате (16 фото): красивые варианты оформления
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Максим Галкин показал роскошную фигуру Примадонны
Максим Галкин показал роскошную фигуру Примадонны
Ольга Горбачева открыла в Украине место абсолютного счастья
Ольга Горбачева открыла в Украине место абсолютного счастья
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах