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"Меня в детстве пытались похитить": звезда сериала "Маркус" рассказал, что пережил в детстве

Актер вспомнил свою история из детства в разговоре о сериале про похищение детей

Рихард Леперс Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На 10-м Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", презентовали сериал "Маркус" - ко-продукционный проект Украины и Латвии "Маркус" режиссеров Антона Азарова и Игоря Волкова. Одну из главных ролей в сериале сыграл латвийский актер Рихард Леперс. "Сегодня" удалось пообщаться с актером о его персонаже и сериале.

Узнайте, как прошло открытие ОМКФ 2019:

- Очень приятно видеть Вас в Украине. Роль отца Рихарда (персонажа в сериале зовут также, как и актера в реальной жизни – ред.) Вам предложили или Вы проходили кастинг?

- Я проходил кастинг. Я так понимаю, что изначально этот персонаж был задуман немного старшего возраста. В конце все так сложилось и я рад исполнять эту роль.

Рихард Леперс Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- Сложно ли было вживаться в эту роль?

- Сложно не было. У меня есть опыт драматических ролей. Делать все, чтобы сохранить семью, любовь к своей жене – это нормальные моральные вещи. Иногда мы готовы сделать некоторые поступки, чтобы только сохранить любовь. И для меня это понятно. Поэтому сложно не было.

- Приходилось ли на съемочной площадке импровизировать?

- Я еще посмотрю, как моя импровизация будет выглядеть на экране. Но было такое. Один кадр. Где мой герой с одной стороны жесткий, с другой – семейный, мягкий. Режиссеру понравилось, но посмотрим.

- Вы похожи с Вашим персонажем? И какие есть отличия?

- Много есть такого, что я взял из своего отношения к вещам. Через мое моральное состояние. Характером похож ли нет. Но, когда меня называли Рихард по роли – я не чувствовал, что это настоящее, что это другое.

Рихард Леперс Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- Ваш персонаж многогранный, интересный. Спокойный, но в то же время, он может показать жесткую стороны. Или же это мне показалось, как зрителю?

- Это есть. Он и спокойный, но в то же время, это человек, который несет в себе определенную ношу. Он не может сказать жене, что он сделал. Это его гложет, но, он не может и отступить назад.

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- Подобные проекты помогают информировать о такой проблеме, как похищение детей?

- Мы ничего не можем сделать, если мы далеки от таких ситуаций. Я помню один случай из своей жизни. Меня в детстве также пытались похитить. Мы с мамой ехали в автобусе. Я спал. На остановке мужчина просто взял меня на руки и вышел из автобуса. Мама вовремя спохватилась и остановила его. Я помню эту ситуацию, хоть и был маленьким. Поэтому о таких ситуациях мы часто узнаем, пережив их. Но не дай Бог такое пережить. Родителям в первую очередь нужно смотреть за ребенком.

Рихард Леперс Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы не первый раз в Украине? Помимо съемок?

Да, не первый. Я жил полтора месяца в Украине, когда снимался в "Черном цветке".

Как вы можете описать Украину?

Украина разная. И в каждом месте есть свое сердце. Могу сказать, что у вас так много прекрасных мест, здесь есть все.

Любимый типаж женщины?

Верная своему мужу и очень его любит. Для меня это главное.

Последняя книга, которую Вы прочитали?

Харуки Мураками "1Q84"

Фильм, который больше всего Вас поразил?

"Очень странные дела", сериал. Из фильмов нравится "Большой куш" Гая Ричи.

Смотрели сериал "Чернобыль"

Еще нет. Хочу найти время для этого. Я ранее снимался в фильма "Черный цветок", то много искал информации об этой трагедии. У меня есть уже свое мнение об этом.

Рихард Леперс Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, что кроме сериала "Маркус" были представлены и другие проекты: "Горит Мадрид" – испанский комедийный сериал от режиссеров Пако Леона, Анны Р. Коста; Французская драма "Брехло" режиссера Фабриса Гобера; "Добродетели" - сериал из Великобритании от режиссеров Шейна Медоуза и Джека Торна; сериал "Принцип удовольствия" Дариуша Яблонского.

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