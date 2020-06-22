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Мерил Стрип – 71: 5 восхитительных фильмов с актрисой, которые вы захотите посмотреть

Сегодня, 12:48

22 июня родилась одна из величайших кинозвезд современности

Сегодня родилась знаменитая актриса Мерил Стрип – обожаемая миллионами зрителей. Мерил Стрип была 21 раз номинирована на почетную премию "Оскар", и, скорее всего, нет ни одного зрителя, который хотя бы раз не видел фильм с ней. К 71-летию кинозвезды Голливуда Сегодня.Lifestyle составили рейтинг из 5 лучших фильмов с Мерил Стрип, среди которых как прекрасные драмы, так и умопомрачительные комедии, которые можно посмотреть с близкими.

5. Женщина французского лейтенанта

В экранизации романа знаменитого английского писателя Джона Фаулза Мерил Стрип играет сразу две роли – несчастную, падшую, женщину, которую прозвали "Женщина французского лейтенанта", и роль Анны – женщину, которая уже в современную эпоху играет роль той самой "Женщины французского лейтенанта". Хитросплетенный сюжет следует сразу за двумя романтическими линиями. Одна разворачивается в викторианскую эпоху, а другая – на съемках фильма в 20 веке, но в каждой из них свой конец. Сам писатель Джон Фаулз признал фильм лучшей экранизацией его книг.

4. Дьявол носит Prada

Молодая Энди – начинающая журналистка из Северо-Западного университета. Несмотря на то, что своим внешним видом Энди как-будто насмехается над модной индустрией, она получает работу младшей ассистентки Миранды Пристли (Мерил Стрип). Прототипом Миранды в фильме стала Анна Винтур, с жестоким методом руководства знают все, кто причастен к миру моды. Энди решает смириться с унизительным обращением и чрезмерными требованиями Миранды в надежде получить работу в качестве репортера или писателя в другом месте. Вначале девушка плохо вписывается в коллектив ее модных сплетничающих коллег. Но после катастрофического инцидента, когда Миранда вычитывает Энди перед всей командой, девушка обращается за помощью к арт-директору Найджелу, чтобы помочь освоиться в мире моды. Энди начинает прилагать все усилия, чтобы исполнить прихоти и фантазии Миранды, которая, в свою очередь, тоже раскрывается с совершенно иной стороны.

3. Крамер против Крамера

В драматическом фильме, который получил пять "Оскаров", один из которых достался Мерил Стрип, в центре сюжета – семья Крамеров, живущих в Нью-Йорке в 70-х. Мерил Стрип играет Джоанну Крамер – выпускницу колледжа, которой теперь приходится сидеть дома с сыном. Пока ее муж отдает все свое время работе, Джоанна осознает, что устала от такой жизни и оправляется на поиски себя. Именно в этот момент ее муж получает возможность продвинуться в карьере и беспокоится из-за решения жены. Теду приходится самому заняться воспитанием сына и освоить азы ведения домашнего хозяйства.

2. Железная леди

Роль в биографической драме о жизни премьер-министра Маргарет Тэтчер принесла Мерил Стрип премии "Золотой глобус" и "Оскар" за лучшую женскую роль. Действие фильма разворачивается в конце 2000-х годов, когда пожилая Маргарет Тэтчер вспоминает свою молодость и с чего начался ее политический путь. Она помнит, как за время ее работы произошли резонансные события, которые поменяли ее жизнь и судьбу страны: Фолклендская война, отеля "Гранд" в Брайтоне, во время которого она чуть не погибла с мужем, разрушение Берлинской стены. Маргарет помнит, с чего все началось – ее решение стать лидером Консервативной партии, работа над голосом, внешнее перевоплощение с помощью стилистов. Параллелно с тем, как показывается трансформация героини, раскрываются все детали ее отношений с мужем.

1. Секретное досье

Исторический триллер Стивена Спилберга рассказывает реальную историю о смелых журналистах из знаменитых газет The New York Times и The Washington Post. Они пытались опубликовать печально известные секретные документы, касающиеся причастия правительства США в войне во Вьетнаме, и ранее во французском Индокитае, а также ко Второй мировой войне. Партнерами по площадке для Мерил Стрип стали Том Хэнкс, Сара Полсон, Мэттью Риз, Боб Оденкерк.

На минувших выходных день рождения отпраздновала еще одна знаменитая актриса – Николь Кидман. Смотрите ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой.

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