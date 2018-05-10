Мерил Стрип и Шер вспомнили молодость в новом фильме: появился трейлер Mamma Mia 2

В продолжении мюзикла снимутся все те же звезды Голливуда, но будут и новые сюрпризы

Mamma Mia 2. Постер к фильму

Поклонники Мерил Стрип только успели пересмотреть прекрасный фильм с ее участием "Секретное досье", как в сети уже появился новый трейлер еще одного фильма. Как известно, скоро мир увидеть продолжение музыкальной картины Mamma Mia, которая вышла в 2008 году. На тот момент собрал просто заоблачные для мюзикла 615 миллионов долларов в прокате.

Юная героиня ждет ребенка и, стараниями верных подруг своей мамы, выясняет, как ее собственная мать справлялась в прошлом с неожиданной беременностью.

Итак, во второй части Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Фёрт, Стеллан Скарсгард, Доминик Купер и Аманда Сайфред.

Интересно, а будут ли там опять петь песни ABBA? Трейлер сам ответит на этот вопрос.

Напомним, недавно актрисы, исполняющие в "Большой маленькой лжи" главные роли, поделились в Instagram-аккаунтах первыми фотографиями в образах персонажей. Теперь фотографией со съемок в своем Instagram поделилась актриса Николь Кидман опубликовала. Она опубликовала кадр с Мерил Стрип.