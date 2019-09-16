"Мертвые вернулись": вышел трейлер 15 сезона "Сверхъестественного"

В новом сезоне главные герои столкнуться с угрозой, о которой и не подозревали

"Сверхъестественное" Фото: YouTube

Только недавно канал CW уже объявил дату выхода следующих серий шоу "Сверхъестественное", как появился новый трейлер заключительного сезона сериала.

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В дебютном трейлере заключительного сезона "Сверхъестественного" появляются женщина в белом, жуткий клоун, толпы зомби и последний шанс на свободу в борьбе с всемогущим и разгневанным Богом.

В предыдущих сериях братьям Винчестерам уже приходилось сталкиваться с побежденными прежде злодеями и терять тех, кого они когда-то спасли. Однако в последнем сезоне сериала героев и зрителей ждет ностальгическая встреча с женщиной в белом, которую Дин и Сэм одолели в самом первом эпизоде шоу!

"Если вернулась она, значит, все мертвые вернулись", – рассудил герой Дженсена Эклса. И он прав, ведь Чак, разгневанный своеволием братьев, поднял из могил всех их врагов.

Сериал "Сверхъестественное" выйдет на экраны 10 октября.

Напомним, ранее канал CW объявил даты выхода в эфир финальных эпизодов для 13 своих сериалов. Стоит отметить, что пока под вопросом остается судьба сериалов "Всеамериканский", "Сотня" и "Розуэлл, Нью-Мексико"

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