Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мертвые вернулись": вышел трейлер 15 сезона "Сверхъестественного"

В новом сезоне главные герои столкнуться с угрозой, о которой и не подозревали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49
"Сверхъестественное"
"Сверхъестественное"
Фото: YouTube

Только недавно канал CW уже объявил дату выхода следующих серий шоу "Сверхъестественное", как появился новый трейлер заключительного сезона сериала.

Кстати, узнайте также, как сложилась жизнь актеров телесериала "Санта Барбара":

В дебютном трейлере заключительного сезона "Сверхъестественного" появляются женщина в белом, жуткий клоун, толпы зомби и последний шанс на свободу в борьбе с всемогущим и разгневанным Богом.

В предыдущих сериях братьям Винчестерам уже приходилось сталкиваться с побежденными прежде злодеями и терять тех, кого они когда-то спасли. Однако в последнем сезоне сериала героев и зрителей ждет ностальгическая встреча с женщиной в белом, которую Дин и Сэм одолели в самом первом эпизоде шоу!

Читайте также:
Канал CW анонсировал шокирующий финал 14-го сезона сериала "Сверхъестественное"

"Если вернулась она, значит, все мертвые вернулись", – рассудил герой Дженсена Эклса. И он прав, ведь Чак, разгневанный своеволием братьев, поднял из могил всех их врагов.

Сериал "Сверхъестественное" выйдет на экраны 10 октября.

Напомним, ранее канал CW объявил даты выхода в эфир финальных эпизодов для 13 своих сериалов. Стоит отметить, что пока под вопросом остается судьба сериалов "Всеамериканский", "Сотня" и "Розуэлл, Нью-Мексико"

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Умер актер из сериалов "Зачарованные" и "Сверхъестественное" Это официально: сериал "Сверхъестественное" закрывают после 15-го сезона Канал CW назвал даты финалов своих культовых сериалов
сериал шоу трейлер герой Сверхъестественное
Реклама

Новости партнеров

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка

Популярные статьи

Сегодня, 10:36Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

Вчера, 11:21Шоу-бизнес

Анатасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

"Последняя СМС так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

14 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 сентябряШоу-бизнес

Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию

14 сентябряШоу-бизнес

"Держись, солнце наше": Андрей Разин подтвердил страшную болезнь Заворотнюк

14 сентябряШоу-бизнес

СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому

14 сентябряFun

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 сентябряFun

Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

13 сентябряШоу-бизнес

Свадьба Ксении Собчак: фото, видео и все подробности

13 сентябряFood

Как приготовить домашний яблочный сидр

13 сентябряШоу-бизнес

"Мисс Украина 2019": что постит в Instagram 24-летняя Маргарита Паша

13 сентябряEvents

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

13 сентябряШоу-бизнес

СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга

13 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию: что произошло

Новости партнеров

Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Эту красивую бегунью можно смело называть
Эту красивую бегунью можно смело называть "Мерилин в спорте"