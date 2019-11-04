Мэттью МакКонахи – 50! Лучшие роли американского актера

Одна из последних работ актера выйдет на широкие экраны уже в следующем году

Мэттью МакКонахи Фото: Getty Images

4 ноября свой день рождения празднует известный американский актер, режиссер и сценарист Мэттью МакКонахи. Звезде исполняется 50 лет! Зрители смогут увидеть актера в новом амплуа в фильме Гая Ричи "Джентельмены".

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Предлагаем вспомнить лучшие роли оскароносного голливудского актера.

"Сахара", 2005

МакКонахи снялся вместе с Пенелопой Крус и Стивом Заном. Морской инженер, исследователь и бывший "морской котик" Дирк Питт путешествует в Мали в поисках судна, известного у местных как "Корабль смерти", затерянного броненосца времён американской гражданской войны под названием "Техас", с загадочным грузом. Питту и его старому другу и боевому товарищу Элу Джордино удаётся предотвратить убийство доктора Евы Рохас из Всемирной организации здравоохранения, которая ищет источник эпидемии, поглотившей регион.

"Далласский клуб покупателей", 2013

В фильме показывается жизнь электрика и родео-ковбоя, который узнает, что болен СПИДом. Он не смирился со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным. Для роли Макконахи похудел на 22 кг. За роль в картине получил "Золотой глобус" и "Оскар".

"Волк с Уолл-стрит", 2013

В фильме он солировал Леонардо Ди Каприо. В основе фильма лежат одноимённые мемуары Джордана Белфорта, бывшего нью-йоркского брокера. В картине он сыграл Марка Ханна, босса Белфорта.

"Интерстеллар", 2014

Макконахи исполнил главную роль. Фильм рассказывает о группе исследователей и ученых, которые отправляются сквозь кротовую нору, чтобы обойти прежние ограничения для космических путешествий. "Интерстеллар" получил ряд премий и номинаций на премии, в том числе "Оскар" за лучшие спецэффекты.

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"Море соблазна", 2018

Прекрасный дуэт МакКонахи и Энн Хэтэуэй. Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска — его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна.

Напомним, ранее Мэттью Макконахи рассказал, как семейная жизнь помогла ему набрать 20 кг для новой роли.

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