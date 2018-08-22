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Между добром и злом: номинантов на "Эмми" сняли в стиле нуар

Снимал героев американский фотограф Арт Стрейбер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:51
Алексис Бледел ("Рассказ служанки")
Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair.
Джефф Дэниелс ("Призрачная башня"/"Забытые Богом") и Джейсон Бейтман ("Озарк")
Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair.
Майкл Сталберг ("Призрачная башня"), Даррен Крисс ("Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений") и Дэвид Харбор ("Очень странные дела")
Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair.
Джон Легуизамо ("Трагедия в Уэйко"), Эд Харрис ("Мир Дикого Запада") и Эди Фалко ("Закон и порядок: Настоящее преступление. Убийцы Менендес")
Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair.
Уильям Мэйси ("Бесстыдники")
Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair.
Мэнди Патинкин ("Родина")
Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair.
Самира Уайли ("Рассказ служанки")
Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair.
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В Лос-Анджелесе, в кинотеатре Microsoft 17 сентября пройдет церемония награждения премией "Эмми". Недавно были объявлены все номинанты.

За месяц до церемонии вручения главной американской телепремии издание Vanity Fair сделало съемку с основными номинантами в стиле нуар. Среди избранных оказались те, чьи персонажи находятся на грани между добром и злом. Несмотря на то, по какую сторону закона они пребывают. Снимал героев американский фотограф Арт Стрейбер.

Напомним, украинский звукорежиссер Олег Кульчицкий номинирован на новостную и документальную премию "Эмми" (News & Documentary Emmy Awards), которая ежегодно вручается за достижения в программах национальных новостей и документальных фильмов.

Ранее Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая недавно отпраздновало свое 37-летие, отказалась посетить церемонию вручения премии "Эмми". Руководство телевизионной сети NBC получило информацию о том, что Меган "вежливо отказалась" от своего приглашения на 70-ю церемонию в театре Microsoft.

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Источник: "Сегодня"
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