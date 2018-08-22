Между добром и злом: номинантов на "Эмми" сняли в стиле нуар

Снимал героев американский фотограф Арт Стрейбер

Алексис Бледел ("Рассказ служанки") Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair. Джефф Дэниелс ("Призрачная башня"/"Забытые Богом") и Джейсон Бейтман ("Озарк") Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair. Майкл Сталберг ("Призрачная башня"), Даррен Крисс ("Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений") и Дэвид Харбор ("Очень странные дела") Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair. Джон Легуизамо ("Трагедия в Уэйко"), Эд Харрис ("Мир Дикого Запада") и Эди Фалко ("Закон и порядок: Настоящее преступление. Убийцы Менендес") Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair. Уильям Мэйси ("Бесстыдники") Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair. Мэнди Патинкин ("Родина") Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair. Самира Уайли ("Рассказ служанки") Фото: Арт Стрейбер, Vanity Fair. 1/7

В Лос-Анджелесе, в кинотеатре Microsoft 17 сентября пройдет церемония награждения премией "Эмми". Недавно были объявлены все номинанты.

За месяц до церемонии вручения главной американской телепремии издание Vanity Fair сделало съемку с основными номинантами в стиле нуар. Среди избранных оказались те, чьи персонажи находятся на грани между добром и злом. Несмотря на то, по какую сторону закона они пребывают. Снимал героев американский фотограф Арт Стрейбер.

Напомним, украинский звукорежиссер Олег Кульчицкий номинирован на новостную и документальную премию "Эмми" (News & Documentary Emmy Awards), которая ежегодно вручается за достижения в программах национальных новостей и документальных фильмов.

Ранее Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая недавно отпраздновало свое 37-летие, отказалась посетить церемонию вручения премии "Эмми". Руководство телевизионной сети NBC получило информацию о том, что Меган "вежливо отказалась" от своего приглашения на 70-ю церемонию в театре Microsoft.