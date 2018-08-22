Между добром и злом: номинантов на "Эмми" сняли в стиле нуар
Снимал героев американский фотограф Арт Стрейбер
В Лос-Анджелесе, в кинотеатре Microsoft 17 сентября пройдет церемония награждения премией "Эмми". Недавно были объявлены все номинанты.
За месяц до церемонии вручения главной американской телепремии издание Vanity Fair сделало съемку с основными номинантами в стиле нуар. Среди избранных оказались те, чьи персонажи находятся на грани между добром и злом. Несмотря на то, по какую сторону закона они пребывают. Снимал героев американский фотограф Арт Стрейбер.
Напомним, украинский звукорежиссер Олег Кульчицкий номинирован на новостную и документальную премию "Эмми" (News & Documentary Emmy Awards), которая ежегодно вручается за достижения в программах национальных новостей и документальных фильмов.
Ранее Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая недавно отпраздновало свое 37-летие, отказалась посетить церемонию вручения премии "Эмми". Руководство телевизионной сети NBC получило информацию о том, что Меган "вежливо отказалась" от своего приглашения на 70-ю церемонию в театре Microsoft.