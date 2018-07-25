Межпланетная колонизация на грани срыва: появился крутой трейлер фантастического сериала "Первые"

В главной роли – актер Шон Пенн

Кадр из сериала "Первые"

Сервис Hulu умеет удивлять новыми проектами, чего только стоит трейлер нового сериала "Касл-Рок". А теперь появился трейлер научно-фантастического сериала "Первые" от создателя "Карточного Домика" Бо Уиллимона.

Сериал повествует о первых шагах человечества в межпланетной колонизации и опасностях, с которыми сталкиваются храбрые добровольцы на Марсе. В центре этой фантастической истории не только астронавты, но и их семьи, возлюбленные, а еще оставшаяся на Земле команда, обеспечивающая их безопасность.

В фильме снялся актер Шон Пенн в роли Тома Хаггерти – бывшего астронавта NASA. В проекте также задействованы Джеймс Рэнсон, Одед Фер, Лиза Гэй Хэмилтон и Ханна Уэйр.

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Первый сезон выйдет на канале Hulu 14 сентября 2018 года.

Напомним, в недавнем интервью Марку Марону для его подкаста WTF Podcast Шон Пенн рассказал, какие на самом деле отношения связывает его с экс-супругой – актрисой Робин Райт.