Вышел яркий трейлер приключенческого фильма "Энола Холмс" о сестре Шерлока

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Вслед за первым тизером предстоящего фильма "Энола Холмс", во вторник, 25 августа, Netflix выпустил интригующий трейлер. Фильм повествует о сестре Шерлока Холмса – Эноле, которую играет 16-летняя актриса Милли Бобби Бобби Браун. Фильм "Энола Холмс" выйдет на стриминговой платформе Netflix уже 23 сентября.

По сюжету, смелая и талантливая Энола Холмс начинает собственное расследование после того, как ее мама, которую играет Хелена Бонэм Картер, исчезает без вести. Братья Энолы, Шерлок Холмс, которого играет Генри Кавилл, и Майкрофт, в исполнении Сэма Клафлина, тоже идут по ее следу.

"Энола Холмс" Фото: Скриншот из YouTube

Трейлер фильма вовлекает зрителя в увлекательный, наполненный экшеном, смехом и приключениями мир Энолы Холмс.

Смотрите трейлер к фильму "Энола Холмс":

Режиссером фильма "Энола Холмс" выступил Гарри Брэдбир ("Убивая Еву), а сценарий написал Джек Торн ("Аэронавты", "Бесстыдники", "Гарри Поттер и Проклятое Дитя").

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