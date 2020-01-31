Мировая звезда ZAYN презентовал клип Flames, снятый в Украине

Съемки проходили в библиотеке им. Вернадског и на Дарницком вокзале

Кадр с клипа ZAYN Фото: пресс-служба

Британская звезда ZAYN выпустил новый клип совместно с голландским музыкальным продюсером и диджеем R3HAB и поп-соул-певцом Jungleboi. Новая работа называется Flames, а снимали ее в Киеве! Отметим, что в последнее время звезды снимают свои клипы в Украине.

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Съемки клипа Flames прошли 31 октября и 1 ноября в Киеве. Локациями были выбраны Национальная библиотека имени Вернадского и недостроенный Дарницкий вокзал.

Режиссером новой видеоработы стал один из топовых клипмейкеров Фрэнк Борин (Frank Borin), сорежиссеркой — его жена Иванна. В послужном списке Фрэнка — работы с Робертом Земекисом, Стивеном Спилбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Duran Duran, Backstreet Boys, Bon Jovi.

Кадр с клипа ZAYN Фото: пресс-служба

На этом список звездных имен тех, кто поучаствовал в создании клипа, не заканчивается. Также в видео появятся маски украинской арт-студии Bob Basset, чьи работы ценятся по всему миру и регулярно появляются в клипах и кино. Эти две маски — Steam Vibes и Loudspeaker Master, выполненные из кожи и декорированные латунными деталями, — выразительная часть образов стражей.

"Когда мы встретились в Киеве, Фрэнк рассказал мне, что знает о наших масках уже какое-то время от своих приятелей из Лос-Анджелеса. Он посмотрел наши работы и решил, что было бы прекрасно поработать с Bob Basset, — рассказал о знакомстве сооснователь арт-студии, художник Сергей Петров. — Но для нас наиболее ценно и важно, что, когда он познакомился с ними вживую, взял в руки, увидел через камеру, — он остался доволен".

Напомним, ранее литовский electrofashion-дуэт Beissoul & Einius совместно с украинской арт-студией Bob Basset создали видео на новый сингл – Rooftop.

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