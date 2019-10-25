Миша Романова представила mood video на песню "Зачем"

Премьера видео Миши Романовой уже состоялась в YouTube

Певица Миша Романова Фото: пресс-служба

25 октября Миша Романова представила свой новый сингл и mood video "Зачем". Как признается сама певица, за многие годы ей приходилось переживать как счастливую, так и безответную любовь, и песня "Зачем" отражает всю палитру ее чувств.



С момента старта сольной карьеры Миши Романовой прошло полгода. За это время артистка презентовала зрителям пять песен и два видео, расширила географию выступлений от Риги до Монако. Ее песня "Лунная" несколько недель подряд возглавляла хит-парады радиостанций Украины. А трек "Помада" за неделю набрал более миллиона просмотров в YouTube и сразу же попал в топ самых прослушиваемых треков в iTunes и Apple Music Украины и России. Сингл "Зачем" стал пятой работой из будущего альбома певицы и уже доступен на всех музыкальных платформах.

Миша Романова – "Зачем":

Напомним, ранее мы также писали, что Миша Романова презентовала горячий хит Maxim. Автором музыки и слов выступил Макс Барских, с которым, по мнению многочисленных поклонников, у певицы роман. Поклонники Миши высоко оценили песню Maxim, сразу же решив, что эта песня именно о Максе Барских.

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