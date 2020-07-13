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"Миссия невыполнима 7" не будут снимать в Украине. Режиссер Кристофер Маккуорри выбрал другие локации

Сегодня, 14:35

Продолжение культового боевика будет снято в других местах Европы

Съемки седьмой части фильма "Миссия невыполнима" пройдут не в Украине. В октябре прошлого года известный голливудский актер Том Круз приехал в Украину, где посетил несколько городов, включая Киев.

Вместе с режиссером фильмов "Миссия невыполнима: Племя изгоев" и "Миссия невыполнима: Последствия" Кристофером Маккуорри Том Круз встретился с президентом Владимиром Зеленским. Основной целью визита голливудских знаменитостей в Украину стал поиск кинематографичных локаций. Фанаты фильма сразу же предположили, что именно в Украине и будут сняты некоторые эпизоды из предстоящих частей боевика "Миссия невыполнима".

Однако, режиссер Кристофер Маккуорри заявил, что культовую киноленту не будут снимать в Украине. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналисту Артему Заяцу.

"Мы провели скаутинг, разведку, изучили ряд мест в Украине, и действительно нашли одну довольно экстраординарную локацию... Но засада со съемками "на выезде" [за пределами США] такова, что… вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти поблизости прочие [подходящие места и] ресурсы, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. И мы просто...мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма. Но на каком-то этапе мне действительно нравилась идея поснимать в Украине", – рассказал Кристофер Маккуорри.

Президент Владимир Зеленский и Том Круз
Президент Владимир Зеленский и Том Круз
Фото: facebook.com/zelenskiy95

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" пройдут на других европейских локациях и киностудиях.

Напомним, что недавно стало известно, когда возобновятся съемки "Миссия невыполнима 7".

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