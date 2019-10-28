Мистика и приключения: рейтинг самых популярных фильмов и сериалов Netflix

Первую строчку в рейтинге занял сериал "Очень странные дела"

"Очень странные дела" Фото: YouTube

Стриминговая платформа Netflix, которая ранее опубликовала трейлер детективного триллера "В тени луны", составила рейтинги своих самых популярных проектов за год. Оказывается, у стриминговой платформы есть много удачных проектов!

Узнайте подробности о сериалах 90-х:

Вот, как выглядит ТОП-10 сериалов Netflix:

"Очень странные дела" — 64 млн. просмотров

"Академия Амбрелла" — 45 млн. просмотров "Бумажный дом" — 44 млн. просмотров "Ты" — 40 млн. просмотров "Половое воспитание" — 40 млн. просмотров "Наша планета" — 33 млн. просмотров "Невероятное" — 32 млн. просмотров "Мертвый для меня" — 30 млн. просмотров "Когда они нас видят" — 25 млн. просмотров "Элита" — 20 млн. просмотров

А вот так выглядит ТОП-10 фильмов стримингового сервис:

"Птичий короб" — 80 млн. просмотров

"Загадочное убийство" — 73 млн. просмотров "Тройная граница" — 52 млн. просмотров "Идеальное свидание" — 48 млн. просмотров "Высокая девушка" — 41 млн. просмотров "Разбойники с большой дороги" — 40 млн. просмотров "Тайная одержимость" — 40 млн. просмотров "Ты — мое сомнение" — 32 млн. просмотров "Родство" — 29 млн. просмотров "Fyre: большая вечеринка, которая не состоялась" — 20 млн. просмотров

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix официально анонсировал уже четвертый сезон сериала "Очень странные дела". Ролик появился на официальном канале сериала Stranger Things на YouTube.

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