Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мистика и приключения: рейтинг самых популярных фильмов и сериалов Netflix

Первую строчку в рейтинге занял сериал "Очень странные дела"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
"Очень странные дела"
"Очень странные дела"
Фото: YouTube

Стриминговая платформа Netflix, которая ранее опубликовала трейлер детективного триллера "В тени луны", составила рейтинги своих самых популярных проектов за год. Оказывается, у стриминговой платформы есть много удачных проектов!

Узнайте подробности о сериалах 90-х:

Вот, как выглядит ТОП-10 сериалов Netflix:

  1. "Очень странные дела" — 64 млн. просмотров

  1. "Академия Амбрелла" — 45 млн. просмотров
  2. "Бумажный дом" — 44 млн. просмотров
  3. "Ты" — 40 млн. просмотров
  4. "Половое воспитание" — 40 млн. просмотров
  5. "Наша планета" — 33 млн. просмотров
  6. "Невероятное" — 32 млн. просмотров
  7. "Мертвый для меня" — 30 млн. просмотров
  8. "Когда они нас видят" — 25 млн. просмотров
  9. "Элита" — 20 млн. просмотров

Читайте также:
ТОП-7 невероятных сериалов Netflix, которые смотрят на одном дыхании

А вот так выглядит ТОП-10 фильмов стримингового сервис:

  1. "Птичий короб" — 80 млн. просмотров

  1. "Загадочное убийство" — 73 млн. просмотров
  2. "Тройная граница" — 52 млн. просмотров
  3. "Идеальное свидание" — 48 млн. просмотров
  4. "Высокая девушка" — 41 млн. просмотров
  5. "Разбойники с большой дороги" — 40 млн. просмотров
  6. "Тайная одержимость" — 40 млн. просмотров
  7. "Ты — мое сомнение" — 32 млн. просмотров
  8. "Родство" — 29 млн. просмотров
  9. "Fyre: большая вечеринка, которая не состоялась" — 20 млн. просмотров

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix официально анонсировал уже четвертый сезон сериала "Очень странные дела". Ролик появился на официальном канале сериала Stranger Things на YouTube.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Netflix представил трейлер мистического триллера «Предвестник землетрясения» Вышел трейлер фильма с Райаном Рейнольдсом "Шесть футов под землей" Подробности 4-го сезона сериала "Корона": появились кадры с принцессой Дианой Появился трейлер фильма "Ирландец" от Netflix Уилл Смит сыграет криминального босса в новом проекте Netflix: что известно о фильме СМИ: создатели «Ведьмака» работают над вторым сезоном еще до премьеры первого
сезон Netflix Очень странные дела Птичий короб Академия Амбрелла Стриминговый сервис
Реклама

Новости партнеров

Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
Блинчики для детей от года: рецепт с творогом
Блинчики для детей от года: рецепт с творогом
Обережно,
Обережно, "вбивці" стилю: експерти заборонили носити ці речі
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца

Популярные статьи

Вчера, 16:04Психология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

Вчера, 15:40Техно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

Вчера, 15:26Шоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

Вчера, 07:09Fun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что подарить в праздник

Вчера, 05:01Events

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Вчера, 04:58Fun

27 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

26 октябряШоу-бизнес

Канье Уэст признался, что страдал от сексуальной зависимости

26 октябряТехно

Samsung тайно готовит Android 10 для старых смартфонов

26 октябряFun

26 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 октябряFun

Гигантскую рыбу размером с человека поймал американец

25 октябряШоу-бизнес

Владимир Дантес о романе со Светланой Тарабаровой: "Счастлив, что она со мной разошлась"

25 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра

25 октябряFood

Что приготовить на ужин в духовке: ТОП-5 рецептов

25 октябряШоу-бизнес

Не узнать! Певица Адель сильно похудела – фото

25 октябряШоу-бизнес

Селена Гомес встала на защиту жены Джастина Бибера

Новости партнеров

Звезда
Звезда "Сватов" тайно расписалась с Федором Добронравовым?
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Легіонер Динамо божеволіє від розкішної українки – фото
Легіонер Динамо божеволіє від розкішної українки – фото
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Драцена в доме: как ухаживать за этим цветком
Драцена в доме: как ухаживать за этим цветком
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Как выбрать цвет обивки дивана?
Как выбрать цвет обивки дивана?