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Многотонная цирковая декорация в пустыне и фокусы от Тараса Тополи: "Антитела" презентовали видеоработу "Кино"

Это первый сингл из будущего альбома, над которым группа начала работать во время карантина

Группа "Антитела" представили "Кино" – новую песню и видеоклип к ней. Это первый сингл из будущего альбома, над которым группа начала работать во время карантина. Для новой пластинки уже создано шесть песен, часть которых будет презентована ​​в 2020 году отдельными треками.

Кадр со съемок клипа "Кино" Фото: пресс-служба

"Антитела" — первые в Украине артисты, которые решились так масштабно воплотить стилистику жанра steampunk в музыкальном видео. Около сотни костюмов, продуманных до мелочей, построенная с нуля многотонная цирковая декорация в пустыне, кардинальное перевоплощение Тараса Тополи, настоящие фокусы от Magic Five – это все в новом видео.

На первый взгляд легкая по сюжету работа имеет глубокий смысл. В основе — история, повторяющаяся из поколения в поколение, тысячелетиями. Весь спектр человеческих эмоций от милосердия к ненависти, от измены к самопожертвованию, от добра к злу, от восторга до презрения – все как в жизни. Следует отметить, что видеоработа наполнена метафорами, аллегориями и символами, которые всегда присущи творчеству "Антител".

Съемочный процесс длился пять дней в сорокаградусную жару в Алешковские пески, Херсонской области. Кстати, этот национальный природный парк – единственная пустыня в Европе. Специально для съемок "Антитела" среди песков установили цирковой городок с реальным одномачтовым куполом, который украшен символическими флагами с буквой "А" и сценой.

Кадр со съемок клипа "Кино" Фото: пресс-служба

Главного героя сыграл лидер группы Тарас Тополя. В образ фокусника ему пришлось вживаться несколько месяцев и учиться жонглировать. В актерскую команду окружения фокусника "Антитела" пригласили лучших иллюзионистов Украины и известных блогеров Magic Five (М5): Дмитрий Евтушенко, Никита Голев, Дмитрий Томашевский, Артур Томашевский, Дмитрий Лукьянов. Это первое сотрудничество команд.

"У меня не хватает слов, чтобы в полной мере отблагодарить всех, кто снялся в этом видео. Это был маленький подвиг каждого участника. С 72 сцен по плану было снято 71, только за 1 день. Особенно отмечу актеров второго плана — Микаэл Авоян, Сергей Труш, Александр Юдин, Наталья Андреева, и актеров массовых сцен, среди которых было много наших друзей и настоящих украинских стимпанкеров, людей старшего возраста и детей, которые съехались со всей страны.

Сутки, с двух до трех ночи следующего дня, почти бодрствуя перед этим, мы провели в пустыне под жарким солнцем. Никто не сдался, все прошли путь от первой секунды до финала, у многих это был первый опыт съемок, но выложились на все 100 процентов. В обеденном перерыве люди засыпали прямо под солнцем и через полчаса сна продолжали съемки, не показывая ни капельки усталости. В такие моменты чувствуешь любовь людей и еще большую ответственность за то, куда ты их ведешь.

Приятно было работать с командой Magic Five. Они показывали настолько реалистичные и крутые фокусы, что отвлекали всю группу от съемочного процесса", – поделился впечатлениями Тарас Тополя.

Смотреть клип Антитела – Кино: видео

"Мы привыкли к сложным проектам и напряженным съемкам. Но эта работа бросила нам вызов, несмотря на то, что мы не впервые работали на грани возможностей человеческого тела. Мы благодарны всей команде, что снимала "Кино", за очень интересный опыт – это были первые фокус Magic Five, продемонстрированные в пустыне. А также за возможность поработать с талантливыми художниками по костюмам и гримерами – они создали невероятно яркие образы для нашей пятерки", – рассказали иллюзионисты Magic Five.

Особую роль в видеоработе играют яркие костюмы. Стиль steampunk сложный в кинематографе, потому является не популярным, а атмосферу в нем создают именно детали. В клипе представлено около 100 костюмов, которые не повторяются и каждый органично соединен с типажом каждого героя. Полтора месяца над костюмами работали Марьяна Славянская и Анна Черкашина, а также актеры и представители steampunk-сообщества в Украине, которые были задействованы в клипе со своими костюмами.

Смотреть фото со съемок клипа "Кино" в Алешковских песках:

"Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба "Антитела" презентовали клип "Кино" в стиле стимпанк Фото: пресс-служба 1/13

Режиссером видеоклипа "Кино" выступил Сергей Вусик, с поддержкой и советами во всем процессе верных друзей, художников и режиссеров Ростислава Васильева и Алексея Веренчика. Оператор – Антон Шатохин. Продюсирование съемок "Антитела" совершили, как всегда, коллективно. Авторы идеи и подбор актеров — Тарас Тополя и Сергей Вусик. Музыка и аранжировка — Максим Сиволап. Слова — Тарас Тополя.

"Кино" – это первая композиция после выхода альбома Hello, в поддержку которого продолжается тур по городам Украины. В связи с карантином он был приостановлен и на днях "Антитела" объявят новые даты концертов. Но первый послекарантинный концерт состоится уже 9 августа в Одессе на Морвокзале, где можно будет услышать новую песню вживую.

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