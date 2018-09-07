"Мои дети – это мой мир": ТОП-10 цитат несравненной Кейт Уинслет
Кейт скоро станет именинницей, поэтому мы решили вспомнить ее самые громкие цитаты
Британская актриса Кейт Уинслет далека от модельных стандартов красоты, но это не мешает ей оставаться одной из самых востребованных актрис Голливуда. Ее называют английской розой. Актриса покорила своей игрой и очарованием всех, за что получила и признание зрителей, и престижные награды. Кейт скоро станет именинницей, поэтому мы решили вспомнить ее самые громкие цитаты.
"В фильме я, конечно, могу выглядеть очень круто, но не забывайте, что перед этим я два часа провела в кресле визажиста и парикмахера"
"Я снимусь в этом фильме, и на меня обрушится успех", — так я никогда не думала. "Я буду заниматься своим самым любимым делом", — вот, о чем я думала.
"Мои дети – это мой мир. Я никогда не уезжала без них на съемки. Нет, мы всегда вместе. Я никогда не смогу оставить их".
"Поход в дорогой ресторан не всегда приносит столько же радости, сколько совместный поход за продуктами в супермаркет и ужин в кругу семьи".
"Чтобы хорошо выглядеть, выясните, что вам подходит, а что — нет, и чем раньше, тем лучше. Я вот, например, знаю, что кроме черного и черно-белого все другие цвета на мне смотрятся по-дурацки. Окей, еще кремовый и жемчужный ничего".
"Неважно, сколько вам лет и чего вы добились, вам все равно нужна мама. Я не исключение, мне тоже нужна. Так что не ссорьтесь с ней всерьез и прислушивайтесь к ее советам. Лучше проиграть спор, чем потом жалеть о том, что выиграли".
"Матери, которые постоянно работают — настоящие героини".
Напомним, недавно Кейт Уинслет дала интервью Daily Mail, в котором рассказала о своем негативном отношении к тому, что звезды оголяются на ковровых дорожках.