"Мои дети – это мой мир": ТОП-10 цитат несравненной Кейт Уинслет

Кейт скоро станет именинницей, поэтому мы решили вспомнить ее самые громкие цитаты

Кейт Уинслет. Фото: Getty

Британская актриса Кейт Уинслет далека от модельных стандартов красоты, но это не мешает ей оставаться одной из самых востребованных актрис Голливуда. Ее называют английской розой. Актриса покорила своей игрой и очарованием всех, за что получила и признание зрителей, и престижные награды. Кейт скоро станет именинницей, поэтому мы решили вспомнить ее самые громкие цитаты.

"В фильме я, конечно, могу выглядеть очень круто, но не забывайте, что перед этим я два часа провела в кресле визажиста и парикмахера"

"Когда у вас появляются дети, вы просто обязаны всегда быть сильными".

"Я снимусь в этом фильме, и на меня обрушится успех", — так я никогда не думала. "Я буду заниматься своим самым любимым делом", — вот, о чем я думала.

Кадр из фильма "Титаник"

"Мои дети – это мой мир. Я никогда не уезжала без них на съемки. Нет, мы всегда вместе. Я никогда не смогу оставить их".

"Поход в дорогой ресторан не всегда приносит столько же радости, сколько совместный поход за продуктами в супермаркет и ужин в кругу семьи".

Кадр из фильма "Чтец"

"Надо жить на полную катушку, ведь жизнь коротка, а мы здесь, чтобы жить".

"Чтобы хорошо выглядеть, выясните, что вам подходит, а что — нет, и чем раньше, тем лучше. Я вот, например, знаю, что кроме черного и черно-белого все другие цвета на мне смотрятся по-дурацки. Окей, еще кремовый и жемчужный ничего".

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

"Неважно, сколько вам лет и чего вы добились, вам все равно нужна мама. Я не исключение, мне тоже нужна. Так что не ссорьтесь с ней всерьез и прислушивайтесь к ее советам. Лучше проиграть спор, чем потом жалеть о том, что выиграли".

"Никто не имеет права комментировать чью-либо жизнь или выбор, который я делаю или не делаю".

"Матери, которые постоянно работают — настоящие героини".

Напомним, недавно Кейт Уинслет дала интервью Daily Mail, в котором рассказала о своем негативном отношении к тому, что звезды оголяются на ковровых дорожках.