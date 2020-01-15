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"Мои мысли тихие" и "Преданная": что посмотреть в кино на этой неделе

В широкий прокат выходят самые ожидаемые украинские фильмы января 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
Кадр из фильма "Віддана"
Кадр из фильма "Віддана"
Фото: YouTube

В украинский прокат на этой неделе 16-19 января 2020 года выходят долгожданные украинские проекты – экранизация романа "Феликс Австрия" Софии Андрухович "Преданная" ("Віддана") и режиссерский полнометражный дебют Антонио Лукича "Мои мысли тихие" ("Мої думки тихі").

Кроме этого, на больших экранах можно будет посмотреть драму "Судить по совести" и ремейк японского хоррора "Проклятие".

"Мои мысли тихие"

По сюжету, молодой звукорежиссер-фрилансер Вадим получает заказ от иностранной компании. Суть проста – записать голоса закарпатских животных для новой видеоигры "Ноев ковчег". Одно из условий – запись пения редкой птицы Раховского крыжня, который обитает на озере, граничащем с Румынией. Это может стать его шансом навсегда покинуть Украину и отправиться в Канаду. Однако, главным спутником в этом путешествии оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима. Маму сыграла актриса Ирма Витовская, а Вадима – Андрей Лидаговский.

"Преданная" ("Віддана")

События фильма разворачиваются в XIX веке в австрийском Станиславе. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но двух девочек удается спасти – родную дочь Адель и дочь домашних работников Стефанию. В момент отчаяния доктор решает воспитывать их вместе. Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны, хотя Адель теперь замужем. В главных ролях: Марианна Янушевич, Олеся Романова и Роман Луцкий.

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"Судить по совести"

Судебная драма. Сюжет фильма вращается вокруг молодого адвоката по имени Брайан, который пошел в юриспруденцию не ради денег, а за идею. Именно последняя привела парня в алабамскую глушь, где людям присуждают смертную казнь направо и налево. Именно в алабамской глуши Брайан встречает осужденного на смерть Уолтера и решает добиться пересмотра его дела.

"Проклятие"

Второй ремейк классического японского хоррора. Первый вышел еще в 2004-м. Фильм состоит из нескольких историй, разворачивающихся перед зрителем в нелинейном хронологическом порядке. Все они тем не менее касаются одного дома, раз попав в который обратно выходишь с мстительным призраком за спиной. Что в данном случае означает неминуемую смерть.

Напомним, с 9 января в украинский прокат вышли новые фильмы: приключенческий семейный фильм "Дулиттл" с Робертом Дауни-младшим в главной роли, картина "Под водой" с Кристен Стюарт и Венсаном Касселем, картина "Гламурный бизнес", а также комедия "Без фильтра".

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