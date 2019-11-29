"Мои мысли тихие": представлен официальный трейлер комедии с Ирмой Витовской

Главные роли в картине исполнили Ирма Витовская и Андрей Лидаговский

«Мои мысли тихие» Фото: пресс-служба

Создатели фильма "Мои мысли тихие", который стал лауреатом на кинофестивале "Корона Карпат", представили официальный трейлер дебютного полнометражного фильма режиссера Антонио Лукича.

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Фильм рассказывает историю о молодом звукорежиссере фрилансере Вадиме. Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, он получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украины" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящая для этого человек – мама Вадима. В главных ролях – Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Мировая премьера фильма прошла в конкурсной секции East of the West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где фильм получил Специальную премию жюри. Украинская премьера картины состоялась в рамках Национальной конкурсной программы 10-го Одесского международного кинофестиваля, где фильм был отмечен Призом зрительских симпатий, премией за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская), специальным упоминанием (Андрей Лидаговский).

Фильм получил национальную премию кинокритиков Украины КИНОКОЛО за открытие года (премия за лучший полнометражный дебют) и лучшую женскую роль (Ирма Витовская). Также отмечен премией зрительских симпатий кинофестиваля "Лістапад" (Минск).

В украинский прокат фильм выходит в широкий украинский прокат 16 января 2020.

Кинопроект "Мои мысли тихие" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Спродюсировали картину Алла Белая и Дмитрий Суханов (студия "Toy Cinema"). Съемки проходили в Киеве, в Карпатах и на Закарпатье.

"Мои мысли тихие" Фото: пресс-служба "Мои мысли тихие" Фото: пресс-служба "Мои мысли тихие" Фото: пресс-служба "Мои мысли тихие" Фото: пресс-служба "Мои мысли тихие" Фото: пресс-служба "Мои мысли тихие" Фото: пресс-служба "Мои мысли тихие" Фото: пресс-служба 1/7

Напомним, Ирма Витовская ранее отметила, что в украинском фильме "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича затрагивается проблема эмиграции.

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