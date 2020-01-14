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"Молчание ягнят" станет сериалом: подробности

Сериал сосредоточится на истории агента ФБР Клариссы Старлинг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
"Молчание ягнят"
"Молчание ягнят"
Фото: YouTube

Легендарный триллер с участием Джоди Фостер и Энтони Хопкинса "Молчание ягнят", режиссер которого умер, получит новую жизнь, сообщает Deadline. Фильм обзаведется сериальной версией.

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Проект расскажет о событиях, случившихся спустя год после финала оригинальной ленты с Джоди Фостер. Действие развернется в 1993 году, и героиня столкнется с расследованием преступлений, совершенных сексуальными маньяками и убийцами в Вашингтоне. Отмечается, что много внимания будет уделено личной истории агента Старлинг.

Сериал получил название "Clarice" и сосредоточится на истории агента ФБР Клариссы Старлинг. Шоураннерами проекта выступят Алекс Куртцман, известный по работе над сериалами франшизы "Звездный путь", и Дженни Люмет, написавшая сценарий мелодрамы "Рэйчел выходит замуж" с Энн Хэтэуэй.

"После более чем 20 лет молчания мы удостоились чести высказаться за одну из самых стойких героинь Америки — Клариссу Старлинг, — отметили они. — Храбрость и сложность Клариссы всегда были очевидны, несмотря на то, что ее личная история оставалась в тени. Но она нужна нам

Пока не известно, кому достанется главная роль. Также не называется дата его выхода.

Напомним, ранее Энтони Хопкинс признался, что сожалеет о своем решении сняться в продолжение истории о маньяке-каннибале.

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сериал триллер Энтони Хопкинс Молчание ягнят
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