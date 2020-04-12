"Молитва за Украину": DZIDZIO поразил впечатляющим видео

Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром представили "Духовный гимн Украины"

DZIDZIO (Михаил Хома) вместе с Молодежным симфоническим оркестром представили "Духовный гимн Украины". Видео было опубликовано в YouTube в пятницу, 11 апреля.

В преддверии Пасхи Дзидзьо, который ранее признался, что в детстве был влюблен в свою воспитательницу, порадовал поклонников новой видеоработой. Артист записал впечатляющее видео на композицию "Молитва за Україну". В записи принимал участие симфонический оркестр.

"В такой большой праздник давайте вместе помолимся за Украину, ведь через неделю будет Пасха! Хочу поблагодарить всех, кто помог мне работать над "Духовным гимном Украины" "Боже великий, єдиний, нам Україну храни", – написал Михаил Хома в своем Instagram.

Во время работы над Государственным Гимном у Михаила появилась идея записать также и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". Сделать это в столь сжатые сроки было невозможно, однако Михаил настоял: "В процессе подготовки к проекту "Государственный Гимн Украины" в определенный момент я понял, что должен обязательно записать и "Духовный Гимн Украины". У нас сложилась отличная команда вместе с молодыми талантливыми музыкантами со всей Украины и молитву "Боже великий, единый ..." они выполняли вместе со мной впервые".

Работа над "Духовным гимном Украины" завершилась на Благовещение. Режиссером видео выступил давний друг DZIDZIO – Владимир Шурубура. Съемки состоялись в Софиевском соборе. А работа над песней проходила в киевском Доме звукозаписи – это единственное место в Украине, где можно одновременно записать более 100 музыкантов и хористов.

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