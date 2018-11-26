Молодежная версия "50 оттенков серого": появился трейлер эротической драмы "После"

Подростки тоже умеют чудить, этот фильм – тому доказательство

Постер к фильму "После"

В сети наконец-то появился первый трейлер романтической драмы After ("После"). Официальный трейлер картины появился на YouTube-канале компании Aviron Pictures. Хоть фильм еще не вышел в кинотеатрах, но его сразу же начали сравнивать с популярной лентой "50 оттенков серого".

Картина снята по мотивам одноименного романа американской писательницы Анны Тодд. 29-летняя автор романа не против таких сравнений, она дополнила шутку, назвав экранизацию своего романа "ванильной версией" популярной ленты.

Кроме трейлера, в сети уже появился и первый официальный постер фильма, на котором есть сексуальная надпись: "После первого раза твоя жизнь уже никогда не станет прежней".

Постер к фильму "После"

По сюжету, обычная американская девушка- отличница, влюбляется в своего ровесника. Однако парень является полной ее противоположностью. Он – хулиган и истинный мерзавец. Несмотря на страсть, которая не угасает между влюбленными, в их жизни случаются неприятные неожиданности. Факты, которые парень хотел скрыть от любимой, станут известны.

В фильме снимались: Джозефина Лэнгфорд, Пиа Миа, Хиро Файнс-Тиффин, Сэмуел Ларсен, Дженнифер Билз, Инанна Саркис.

Напомним, в сети также есть трейлер криминальной драмы "Жаркие летние ночи". Жизнь подростка-протагониста, которого сыграл Шаламе, идет кувырком после знакомства с главным бунтарем города.