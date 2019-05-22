Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Моменты из "Игры престолов" соединили в необычном клипе

Клип по просмотрам почти догнал последнюю серию сериала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен
Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен
Фото: Instagram

Телевизионный сериал "Игра престолов" завершился, последняя 6 серия 8 сезона вышла несколько дней назад. Однако, фанаты не хотят отпускать любимых героев с экранов. И сейчас в сети набирает популярность клип, в котором соединили главные события фэнтезийного сериала "Игра престолов" за все 8 сезонов.

Чем сериалы из 90-х очаровывают зрителя до сих пор:

Ролик успел набрать чуть больше, чем за сутки более 11,5 миллионов просмотров. Видео было опубликовано на Twitter-странице @ultrabrilliant.

На кадрах клипа появляются все герои: от Нэда Старка и до Дейенерис Таргариен. Зрители увидели Джона Сноу, которого отправили на Стену, Нэда в Королевской гавани, Арью, которая стала никем, смерть Джофри, битвы Дейенерис, Белые ходоки, Красную свадьбу и финал сериала.

Напомним, зрители остались недовольны такой концовкой сериала. Свои "пять копеек" вставил и писатель Джордж Мартин. Писатель отметил в своем блоге, что в то время, как у создателей сериала было всего шесть часов для финала, у него будут три тысячи рукописных страниц. Впрочем, телеканал HBO после финального эпизода популярного американского сериала "Игры престолов" покажет еще один фильм. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Восемь лет "Игры престолов": как культовый сериал изменил мир Более 19 миллионов! Последняя серия "Игры престолов" побила все рекорды просмотров сериалов в истории В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото Тест для настоящих фанатов "Игры престолов": хорошо ли вы помните сериал?
клип игра престолов HBO джон сноу дейенерис таргариен
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Популярные статьи

Вчера, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:22Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Вчера, 07:54Fun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

20 маяСтиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

20 маяСтиль

Инаугурация Зеленского: наряд какого дизайнера выбрала Елена Зеленская

20 маяFun

20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 маяАфиша

Эмилия Кларк трогательно простилась с "Игрой престолов" и Матерью драконов

20 маяАфиша

В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото

20 маяШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского

20 маяШоу-бизнес

Почему Меган Маркл назвала себя принцессой в свидетельстве о рождении сына

20 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Весам не стоит переживать из-за пустяков, а Козерогам нужно найти новое хобби

Новости партнеров

15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
7 приманок женщины, которые заставляют мужчину трепетать над ней
7 приманок женщины, которые заставляют мужчину трепетать над ней
Гигинеишвили поделился откровением об отношениях с Михалковой
Гигинеишвили поделился откровением об отношениях с Михалковой
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Рудковская похвасталась королевской виллой на Мальдивах
Рудковская похвасталась королевской виллой на Мальдивах
Назван лучший способ остановить старение мозга
Назван лучший способ остановить старение мозга
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь