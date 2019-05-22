Моменты из "Игры престолов" соединили в необычном клипе

Клип по просмотрам почти догнал последнюю серию сериала

Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен Фото: Instagram

Телевизионный сериал "Игра престолов" завершился, последняя 6 серия 8 сезона вышла несколько дней назад. Однако, фанаты не хотят отпускать любимых героев с экранов. И сейчас в сети набирает популярность клип, в котором соединили главные события фэнтезийного сериала "Игра престолов" за все 8 сезонов.

Чем сериалы из 90-х очаровывают зрителя до сих пор:

Ролик успел набрать чуть больше, чем за сутки более 11,5 миллионов просмотров. Видео было опубликовано на Twitter-странице @ultrabrilliant.

На кадрах клипа появляются все герои: от Нэда Старка и до Дейенерис Таргариен. Зрители увидели Джона Сноу, которого отправили на Стену, Нэда в Королевской гавани, Арью, которая стала никем, смерть Джофри, битвы Дейенерис, Белые ходоки, Красную свадьбу и финал сериала.

Напомним, зрители остались недовольны такой концовкой сериала. Свои "пять копеек" вставил и писатель Джордж Мартин. Писатель отметил в своем блоге, что в то время, как у создателей сериала было всего шесть часов для финала, у него будут три тысячи рукописных страниц. Впрочем, телеканал HBO после финального эпизода популярного американского сериала "Игры престолов" покажет еще один фильм.

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