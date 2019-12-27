MONATIK выпустил ЕР "Мріяти не шкідливо"
Артист решил сделать сюрприз поклонникам
Украинский артист MONATIK, который эксклюзивном интервью журналистам телеканала "Украина" признался, что этот год стал для него особенным, ведь летом 2019-го состоялся первый сольный концерт на НСК "Олимпийский", накануне нового года решил сделать сюрприз поклонникам – ЕР "Мріяти не шкідливо".
Узнайте, как прошел концерт MONATIK:
Релиз состоящий из четырех треков, записанных на украинском языке, артист представил публике. Это хороший старт в Новом году.
Напомним, ранее в Лондоне на легендарной арене Indigo at the О2 состоялось масштабное сольное шоу MONATIK "LOVE IT ритм". Артист презентовал свою программу на самой современной площадке столицы Великобритании. В день концерта был объявлен sold out – все билеты на концерт были проданы.
Ранее MONATIK презентовал новый клип на песню "Каждый раз". Съемки нового видео на сингл из третьего сольного альбома "LOVE IT ритм" проходили на Кубе – острове Свободы, что как нельзя лучше отражает смысл песни. В новом клипе певца можно увидеть легендарный кубинский особняк Josie Alonso House, в котором проходили съемки Рианны для Vanity Fair, сгоревший театр, который является местной достопримечательностью, знаменитую набережную Малекон в Гаване с ее колоритными видами, а также свободу – неподдельную, чистую, танцевальную, кубинскую свободу.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.