Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

MONATIK выпустил ЕР "Мріяти не шкідливо"

Артист решил сделать сюрприз поклонникам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:27
MONATIK стал тренером шоу "Голос країни 10"
MONATIK стал тренером шоу "Голос країни 10"
Фото: пресс-служба

Украинский артист MONATIK, который эксклюзивном интервью журналистам телеканала "Украина" признался, что этот год стал для него особенным, ведь летом 2019-го состоялся первый сольный концерт на НСК "Олимпийский", накануне нового года решил сделать сюрприз поклонникам – ЕР "Мріяти не шкідливо".

Узнайте, как прошел концерт MONATIK:

Релиз состоящий из четырех треков, записанных на украинском языке, артист представил публике. Это хороший старт в Новом году.

Напомним, ранее в Лондоне на легендарной арене Indigo at the О2 состоялось масштабное сольное шоу MONATIK "LOVE IT ритм". Артист презентовал свою программу на самой современной площадке столицы Великобритании. В день концерта был объявлен sold out – все билеты на концерт были проданы.

Ранее MONATIK презентовал новый клип на песню "Каждый раз". Съемки нового видео на сингл из третьего сольного альбома "LOVE IT ритм" проходили на Кубе – острове Свободы, что как нельзя лучше отражает смысл песни. В новом клипе певца можно увидеть легендарный кубинский особняк Josie Alonso House, в котором проходили съемки Рианны для Vanity Fair, сгоревший театр, который является местной достопримечательностью, знаменитую набережную Малекон в Гаване с ее колоритными видами, а также свободу – неподдельную, чистую, танцевальную, кубинскую свободу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
От Зеленского до Монатика: журнал «Фокус» опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных украинцев Звездный Новый год: где отметит праздник MONATIK MONATIK на М1 Music Awards получил премию от поклонников
видео артист съемки сингл MONATIK
Реклама

Новости партнеров

Салат с курицей и картошкой на Новый год Крысы 2020
Салат с курицей и картошкой на Новый год Крысы 2020
Вкуснейшая утка с рисом в духовке
Вкуснейшая утка с рисом в духовке
Как выбрать и что приготовить из тыквы: вкусные рецепты
Как выбрать и что приготовить из тыквы: вкусные рецепты
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Fun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

Вчера, 19:22Афиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

Вчера, 13:37Fun

Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь: фото

Вчера, 10:42Fun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

Вчера, 09:18Афиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

Вчера, 09:05Техно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

Вчера, 08:06Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:05Fun

"Мою раз в неделю": украинка рассказала, как отрастила два метра волос

25 декабряFun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

25 декабряFun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

25 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

25 декабряEvents

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

25 декабряFun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

24 декабряТехно

Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных смартфонов 2019 года

24 декабряEvents

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Новости партнеров

ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
Пасторма в мультиварке на Новый 2020 год
Пасторма в мультиварке на Новый 2020 год
У невоспитанной Ксении Собчак заподозрили серьезное отклонение
У невоспитанной Ксении Собчак заподозрили серьезное отклонение
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Сім'я Фріске встановила пам'ятник на могилі Жанни
Сім'я Фріске встановила пам'ятник на могилі Жанни
Друг Салтыкова рассказал, как певица избила женщину-блокадницу
Друг Салтыкова рассказал, как певица избила женщину-блокадницу
Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем
Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем