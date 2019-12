MONATIK выпустил ЕР "Мріяти не шкідливо"

Артист решил сделать сюрприз поклонникам

MONATIK стал тренером шоу "Голос країни 10" Фото: пресс-служба

Украинский артист MONATIK, который эксклюзивном интервью журналистам телеканала "Украина" признался, что этот год стал для него особенным, ведь летом 2019-го состоялся первый сольный концерт на НСК "Олимпийский", накануне нового года решил сделать сюрприз поклонникам – ЕР "Мріяти не шкідливо".

Релиз состоящий из четырех треков, записанных на украинском языке, артист представил публике. Это хороший старт в Новом году.

Напомним, ранее в Лондоне на легендарной арене Indigo at the О2 состоялось масштабное сольное шоу MONATIK "LOVE IT ритм". Артист презентовал свою программу на самой современной площадке столицы Великобритании. В день концерта был объявлен sold out – все билеты на концерт были проданы.

Ранее MONATIK презентовал новый клип на песню "Каждый раз". Съемки нового видео на сингл из третьего сольного альбома "LOVE IT ритм" проходили на Кубе – острове Свободы, что как нельзя лучше отражает смысл песни. В новом клипе певца можно увидеть легендарный кубинский особняк Josie Alonso House, в котором проходили съемки Рианны для Vanity Fair, сгоревший театр, который является местной достопримечательностью, знаменитую набережную Малекон в Гаване с ее колоритными видами, а также свободу – неподдельную, чистую, танцевальную, кубинскую свободу.

