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Mortal Kombat возвращается на экраны: стартовали съемки нового фильма

Уже известен актерский состав, а также место съемок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Кадр из фильма Mortal Kombat
Кадр из фильма Mortal Kombat
Фото: YouTube

Как известно, уже снято множество фильмов по известным компьютерным играм. В том числе и Mortal Kombat. Теперь же планирует еще один перезапуск фильма по этой игре – "Смертельная битва". Так, сценарист Грег Руссо объявил о старте съемок нового фильма. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Режиссером картины "Смертельная битва" выступит дебютант в полнометражном кино Саймон Маккуойд. В число продюсеров проекта войдет Джеймс Ван ("Аквамен"). Основную часть фильма будут снимать в Южной Австралии.

Уже даже известен актерский состав ленты. В фильме сыграют Джо Таслим (Саб-Зиро), Таданобу Асано (Рейден), Сиси Стрингер (Милина), Мехкад Брукс (Джакс), а также Льюис Тан, роль которого не разглашается. 

Сюжет будущей ленты держится в строгом секрете. Премьера запланирована на март 2021 года.

Напомним, также появилась информация, что Sony Pictures уже начала подготовку к съемкам нового фильма "Охотники за привидениями".

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фильм сюжет Mortal Kombat Смертельная битва
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