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Mr. Helicopter. О легендарном авиаконструкторе Игоре Сикорском снимут фильм

Сегодня, 18:26

Продакшн, который снимал нашумевший "Чернобыль"

О легендарном авиаконструкторе украинского происхождения Игоре Сикорском снимут полнометражный фильм. Кинолента уже получила название Mr. Helicopter "Мистер Вертолет", а производством займется продакшн Radioactive Film, который работал над сериалом "Чернобыль" от HBO. Напомним, что недавно режиссер сериала "Чернобыль" впервые побывал в Припяти.

Запуск работы над фильмом Mr. Helicopter ("Мистер Вертолет") анонсировал Сергей Чеботаренко, который занял режиссерское кресло.

Игорь Сикорский
Игорь Сикорский
Фото: Getty Images

"Мы официально анонсируем запуск начала препродакшна полнометражного фильма Mr. Helicopter, основанного на биографии невероятного изобретателя и предпринимателя Игоря Сикорского, который родился в Киеве в 1889 году", – написал Сергей Чеботаренко в Facebook.

В фильмографии режиссера уже немало серьезных работ. В частности, спортивная драма "Пульс", реклама для Volkswagen и Lenovo. В то же время нашумевший сериал "Чернобыль", к созданию которого причастен продакшн Radioactive Film, стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA TV.

Сериал "Чернобыль"
Сериал "Чернобыль"
Фото: YouTube

Знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский родился в Киеве в 1889 году, однако уже в 1919 году эмигрировал в США. Прежде всего Игорь Сикорский знаменит как создатель одних из первых в мире самолетов – четырехмоторного "Русский витязь" и "Илья Муромец", за что его называли родоначальником тяжелой авиации. Уже в США Игорь Сикорский создал свою компанию, которая произвела несколько известных моделей самолетов. Один из них приобрел американский миллионер Говард Хьюз для съемок в голливудском фильме о Первой мировой войне.

Напомним, что Зеленский создал Совет по развитию высшего образования с целью популяризации математических и естественных наук.

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кино съемки Игорь Сикорский
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