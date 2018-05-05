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"Мстители 3", "Игра престолов", Тимоти Шаламе: названы номинанты на MTV Movie & TV Awards 2018

Лидерами по количеству номинаций ожидаемо стали "Черная пантера" и сериал "Очень странные дела".

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 09:39
Кадр из фильма &quot;Мстители: Война бесконечности&quot;
Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Хоть все основные премии уже вручены, в период летнего затишья развлекать нас будет MTV Movie & TV Awards 2018. И организаторы премии уже объявили список номинантов. За титул лучшего актера кино, например, будут бороться Чедвик Боузман, Тимоти Шаламе и Дэйзи Ридли, а Даррену Криссу предстоит выступить против 4 девушек в категории "лучший актер сериала". В категории "Лучший фильм" DC сойдется с Marvel – "Чудо-женщина" против "Войны бесконечности".

Лидерами по количеству номинаций ожидаемо стали "Черная пантера" (номинирован в 7 категориях) и сериал "Очень странные дела" (6 номинаций). Кроме того, из списка номинаций исчезли некоторые "общественно-политические" категории – например, "лучшая борьба против системы", зато вернулись давно знакомые поклонникам премии MTV "лучшая драка" и "лучший испуг".

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Полный список всех номинаций (а MTV Movie & TV Awards с прошлого, 2017 года награждает и кино, и сериалы) выглядит следующим образом:

Лучший фильм:

  • "Мстители: Война бесконечности"
  • "Черная пантера"
  • "Оно"
  • "Чудо-женщина"
  • "Улетные девочки"

Лучший сериал:

  • "13 причин почему" / 13 Reasons Why (Netflix)
  • "Игра престолов" / Game of Thrones (HBO)
  • "Повзрослевшие" / Grown-ish (Freeform)
  • "Ривердэйл" / Riverdale (The CW)
  • "Очень странные дела" / Stranger Things (Netflix)

Лучшая актерская игра в кино:

  • Чедвик Боузман – "Черная пантера"
  • Тимоти Шаламе – "Зови меня своим именем"
  • Энсел Эльгорт – "Малыш на драйве"
  • Дэйзи Ридли – "Звездные войны: Последние джедаи"
  • Сирша Ронан – "Леди Берд"

Лучшая актерская игра в сериале:

  • Милли Бобби Браун – "Очень странные дела"
  • Даррен Крисс – "Американская история преступлений: Версаче"
  • Кэтрин Лэнгфорд – "13 причин почему"
  • Иса Рэй – "Белая ворона"
  • Мэйси Уильямс – "Игра престолов"

Лучший герой:

  • Чедвик Боузман – Черная пантера
  • Эмилия Кларк – Дейенерис Таргариен
  • Галь Гадот – Чудо-женщина
  • Грант Гастин – Флэш
  • Дэйзи Ридли – Рэй

Лучший злодей:

  • Джош Бролин – Танос
  • Адам Драйвер – Кайло Рен
  • Майкл Б. Джордан – Киллмонгер
  • Обри Плаза – Ленни ("Легион")
  • Билл Скарсгард – Пеннивайз

Лучший поцелуй:

  • "Девственница" – Джина Родригес и Джастин Балдони
  • "С любовью, Саймон" – Ник Робинсон и Кейнан Лонсдэйл
  • "Первому игроку приготовиться" – Оливия Кук и Тай Шеридан
  • "Ривердэйл" – Кей Джей Апа и Камила Мендес
  • "Очень странные дела" – Финн Вулфхард и Милли Бобби Браун

Лучший испуг:

  • Талита Бэйтман – "Проклятие Аннабель: Зарождение зла"
  • Эмили Блант – "Тихое место"
  • София Лиллис – "Оно"
  • Кристин Мильоти – "Черное зеркало"
  • Ноа Шнапп – "Очень странные дела"

Лучшая команда на экране:

  • "Черная пантера"
  • "Оно"
  • "Джуманджи: Зов джунглей"
  • "Первому игроку приготовиться"
  • "Очень странные дела"

Лучшая комедийная актерская игра:

  • Джек Блэк – "Джуманджи"
  • Тиффани Хэддиш – "Улетные девочки"
  • Дэн Леви – "Шиттс Крик"
  • Кейт МакКиннон – Saturday Night Live
  • Эми Шумер – "Красотка на всю голову"

Актер, "укравший" сцены:

  • Тиффани Хэддиш в роли Дины – "Улетные девочки"
  • Дакре Монтгомери в роли Билли – "Очень странные дела"
  • Мэделин Петш в роли Шерил Блоссом – "Ривердэйл"
  • Тайка Вайтити в роли Корга – Т"ор: Рагнарек"
  • Летишиа Райт в роли Шури – "Черная пантера"

Лучшая драка:

  • "Взрывная блондинк"а – Шарлиз Терон против Дэниела Харгрэйва и Грега Рементера
  • "Мстители: Война бесконечности" – Скарлетт Йоханссон, Данай Гурира и Элизабет Олсен против Кэрри Кун
  • "Черная пантера" – Чедвик Боузман против Уинстона Дьюка
  • "Тор: Рагнарек" – Марк Руффало против Криса Хемсворта
  • "Чудо-женщина" – Галь Гадот против немецких солдат

Лучшая музыкальная документалка:

  • Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story (Шон P.Diddy Комбс)
  • Demi Lovato: Simply Complicated (Деми Ловато)
  • Gaga: Five Foot Two (Леди Гага)
  • Footnotes for 4:44 (видео комментарии к альбому Jay Z 4:44)
  • The Defiant Ones (Джимми Айовин и Доктор Дре)

Лучшее реалити-шоу:

  • The Kardashians (E!)
  • Love & Hip Hop (VH1)
  • Real Housewives (Bravo)
  • RuPauls Drag Race (VH1)
  • Vanderpump Rules (Bravo)

Сама церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards 2018 состоится 18 июня, ведущей станет актриса и комик Тиффани Хэддиш.

Напомним, британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов премии BAFTA TV Craft Award. Эта награда присуждается создателям сериалов и телефильмов.

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Источник: "Сегодня"

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