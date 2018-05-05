"Мстители 3", "Игра престолов", Тимоти Шаламе: названы номинанты на MTV Movie & TV Awards 2018
Лидерами по количеству номинаций ожидаемо стали "Черная пантера" и сериал "Очень странные дела".
Хоть все основные премии уже вручены, в период летнего затишья развлекать нас будет MTV Movie & TV Awards 2018. И организаторы премии уже объявили список номинантов. За титул лучшего актера кино, например, будут бороться Чедвик Боузман, Тимоти Шаламе и Дэйзи Ридли, а Даррену Криссу предстоит выступить против 4 девушек в категории "лучший актер сериала". В категории "Лучший фильм" DC сойдется с Marvel – "Чудо-женщина" против "Войны бесконечности".
Лидерами по количеству номинаций ожидаемо стали "Черная пантера" (номинирован в 7 категориях) и сериал "Очень странные дела" (6 номинаций). Кроме того, из списка номинаций исчезли некоторые "общественно-политические" категории – например, "лучшая борьба против системы", зато вернулись давно знакомые поклонникам премии MTV "лучшая драка" и "лучший испуг".
Полный список всех номинаций (а MTV Movie & TV Awards с прошлого, 2017 года награждает и кино, и сериалы) выглядит следующим образом:
Лучший фильм:
- "Мстители: Война бесконечности"
- "Черная пантера"
- "Оно"
- "Чудо-женщина"
- "Улетные девочки"
Лучший сериал:
- "13 причин почему" / 13 Reasons Why (Netflix)
- "Игра престолов" / Game of Thrones (HBO)
- "Повзрослевшие" / Grown-ish (Freeform)
- "Ривердэйл" / Riverdale (The CW)
- "Очень странные дела" / Stranger Things (Netflix)
Лучшая актерская игра в кино:
- Чедвик Боузман – "Черная пантера"
- Тимоти Шаламе – "Зови меня своим именем"
- Энсел Эльгорт – "Малыш на драйве"
- Дэйзи Ридли – "Звездные войны: Последние джедаи"
- Сирша Ронан – "Леди Берд"
Лучшая актерская игра в сериале:
- Милли Бобби Браун – "Очень странные дела"
- Даррен Крисс – "Американская история преступлений: Версаче"
- Кэтрин Лэнгфорд – "13 причин почему"
- Иса Рэй – "Белая ворона"
- Мэйси Уильямс – "Игра престолов"
Лучший герой:
- Чедвик Боузман – Черная пантера
- Эмилия Кларк – Дейенерис Таргариен
- Галь Гадот – Чудо-женщина
- Грант Гастин – Флэш
- Дэйзи Ридли – Рэй
Лучший злодей:
- Джош Бролин – Танос
- Адам Драйвер – Кайло Рен
- Майкл Б. Джордан – Киллмонгер
- Обри Плаза – Ленни ("Легион")
- Билл Скарсгард – Пеннивайз
Лучший поцелуй:
- "Девственница" – Джина Родригес и Джастин Балдони
- "С любовью, Саймон" – Ник Робинсон и Кейнан Лонсдэйл
- "Первому игроку приготовиться" – Оливия Кук и Тай Шеридан
- "Ривердэйл" – Кей Джей Апа и Камила Мендес
- "Очень странные дела" – Финн Вулфхард и Милли Бобби Браун
Лучший испуг:
- Талита Бэйтман – "Проклятие Аннабель: Зарождение зла"
- Эмили Блант – "Тихое место"
- София Лиллис – "Оно"
- Кристин Мильоти – "Черное зеркало"
- Ноа Шнапп – "Очень странные дела"
Лучшая команда на экране:
- "Черная пантера"
- "Оно"
- "Джуманджи: Зов джунглей"
- "Первому игроку приготовиться"
- "Очень странные дела"
Лучшая комедийная актерская игра:
- Джек Блэк – "Джуманджи"
- Тиффани Хэддиш – "Улетные девочки"
- Дэн Леви – "Шиттс Крик"
- Кейт МакКиннон – Saturday Night Live
- Эми Шумер – "Красотка на всю голову"
Актер, "укравший" сцены:
- Тиффани Хэддиш в роли Дины – "Улетные девочки"
- Дакре Монтгомери в роли Билли – "Очень странные дела"
- Мэделин Петш в роли Шерил Блоссом – "Ривердэйл"
- Тайка Вайтити в роли Корга – Т"ор: Рагнарек"
- Летишиа Райт в роли Шури – "Черная пантера"
Лучшая драка:
- "Взрывная блондинк"а – Шарлиз Терон против Дэниела Харгрэйва и Грега Рементера
- "Мстители: Война бесконечности" – Скарлетт Йоханссон, Данай Гурира и Элизабет Олсен против Кэрри Кун
- "Черная пантера" – Чедвик Боузман против Уинстона Дьюка
- "Тор: Рагнарек" – Марк Руффало против Криса Хемсворта
- "Чудо-женщина" – Галь Гадот против немецких солдат
Лучшая музыкальная документалка:
- Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story (Шон P.Diddy Комбс)
- Demi Lovato: Simply Complicated (Деми Ловато)
- Gaga: Five Foot Two (Леди Гага)
- Footnotes for 4:44 (видео комментарии к альбому Jay Z 4:44)
- The Defiant Ones (Джимми Айовин и Доктор Дре)
Лучшее реалити-шоу:
- The Kardashians (E!)
- Love & Hip Hop (VH1)
- Real Housewives (Bravo)
- RuPauls Drag Race (VH1)
- Vanderpump Rules (Bravo)
Сама церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards 2018 состоится 18 июня, ведущей станет актриса и комик Тиффани Хэддиш.
Напомним, британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов премии BAFTA TV Craft Award. Эта награда присуждается создателям сериалов и телефильмов.