"Мстители 3", "Игра престолов", Тимоти Шаламе: названы номинанты на MTV Movie & TV Awards 2018

Лидерами по количеству номинаций ожидаемо стали "Черная пантера" и сериал "Очень странные дела".

Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Хоть все основные премии уже вручены, в период летнего затишья развлекать нас будет MTV Movie & TV Awards 2018. И организаторы премии уже объявили список номинантов. За титул лучшего актера кино, например, будут бороться Чедвик Боузман, Тимоти Шаламе и Дэйзи Ридли, а Даррену Криссу предстоит выступить против 4 девушек в категории "лучший актер сериала". В категории "Лучший фильм" DC сойдется с Marvel – "Чудо-женщина" против "Войны бесконечности".

Лидерами по количеству номинаций ожидаемо стали "Черная пантера" (номинирован в 7 категориях) и сериал "Очень странные дела" (6 номинаций). Кроме того, из списка номинаций исчезли некоторые "общественно-политические" категории – например, "лучшая борьба против системы", зато вернулись давно знакомые поклонникам премии MTV "лучшая драка" и "лучший испуг".

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Полный список всех номинаций (а MTV Movie & TV Awards с прошлого, 2017 года награждает и кино, и сериалы) выглядит следующим образом:

Лучший фильм:

"Мстители: Война бесконечности"

"Черная пантера"

"Оно"

"Чудо-женщина"

"Улетные девочки"

Лучший сериал:

"13 причин почему" / 13 Reasons Why (Netflix)

"Игра престолов" / Game of Thrones (HBO)

"Повзрослевшие" / Grown-ish (Freeform)

"Ривердэйл" / Riverdale (The CW)

"Очень странные дела" / Stranger Things (Netflix)

Лучшая актерская игра в кино:

Чедвик Боузман – "Черная пантера"

Тимоти Шаламе – "Зови меня своим именем"

Энсел Эльгорт – "Малыш на драйве"

Дэйзи Ридли – "Звездные войны: Последние джедаи"

Сирша Ронан – "Леди Берд"

Лучшая актерская игра в сериале:

Милли Бобби Браун – "Очень странные дела"

Даррен Крисс – "Американская история преступлений: Версаче"

Кэтрин Лэнгфорд – "13 причин почему"

Иса Рэй – "Белая ворона"

Мэйси Уильямс – "Игра престолов"

Лучший герой:

Чедвик Боузман – Черная пантера

Эмилия Кларк – Дейенерис Таргариен

Галь Гадот – Чудо-женщина

Грант Гастин – Флэш

Дэйзи Ридли – Рэй

Лучший злодей:

Джош Бролин – Танос

Адам Драйвер – Кайло Рен

Майкл Б. Джордан – Киллмонгер

Обри Плаза – Ленни ("Легион")

Билл Скарсгард – Пеннивайз

Лучший поцелуй:

"Девственница" – Джина Родригес и Джастин Балдони

"С любовью, Саймон" – Ник Робинсон и Кейнан Лонсдэйл

"Первому игроку приготовиться" – Оливия Кук и Тай Шеридан

"Ривердэйл" – Кей Джей Апа и Камила Мендес

"Очень странные дела" – Финн Вулфхард и Милли Бобби Браун

Лучший испуг:

Талита Бэйтман – "Проклятие Аннабель: Зарождение зла"

Эмили Блант – "Тихое место"

София Лиллис – "Оно"

Кристин Мильоти – "Черное зеркало"

Ноа Шнапп – "Очень странные дела"

Лучшая команда на экране:

"Черная пантера"

"Оно"

"Джуманджи: Зов джунглей"

"Первому игроку приготовиться"

"Очень странные дела"

Лучшая комедийная актерская игра:

Джек Блэк – "Джуманджи"

Тиффани Хэддиш – "Улетные девочки"

Дэн Леви – "Шиттс Крик"

Кейт МакКиннон – Saturday Night Live

Эми Шумер – "Красотка на всю голову"

Актер, "укравший" сцены:

Тиффани Хэддиш в роли Дины – "Улетные девочки"

Дакре Монтгомери в роли Билли – "Очень странные дела"

Мэделин Петш в роли Шерил Блоссом – "Ривердэйл"

Тайка Вайтити в роли Корга – Т"ор: Рагнарек"

Летишиа Райт в роли Шури – "Черная пантера"

Лучшая драка:

"Взрывная блондинк"а – Шарлиз Терон против Дэниела Харгрэйва и Грега Рементера

"Мстители: Война бесконечности" – Скарлетт Йоханссон, Данай Гурира и Элизабет Олсен против Кэрри Кун

"Черная пантера" – Чедвик Боузман против Уинстона Дьюка

"Тор: Рагнарек" – Марк Руффало против Криса Хемсворта

"Чудо-женщина" – Галь Гадот против немецких солдат

Лучшая музыкальная документалка:

Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story (Шон P.Diddy Комбс)

Demi Lovato: Simply Complicated (Деми Ловато)

Gaga: Five Foot Two (Леди Гага)

Footnotes for 4:44 (видео комментарии к альбому Jay Z 4:44)

The Defiant Ones (Джимми Айовин и Доктор Дре)

Лучшее реалити-шоу:

The Kardashians (E!)

Love & Hip Hop (VH1)

Real Housewives (Bravo)

RuPauls Drag Race (VH1)

Vanderpump Rules (Bravo)

Сама церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards 2018 состоится 18 июня, ведущей станет актриса и комик Тиффани Хэддиш.

Напомним, британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов премии BAFTA TV Craft Award. Эта награда присуждается создателям сериалов и телефильмов.