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"Мстители 4" станут станут самым продолжительным фильмом Marvel

Сами режиссеры картины говорили, что фильм будет идти 182 минуты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:58
Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме
Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме
Фото: Сегодня

Ожидаемый фильм из киновселенной Marvel "Мстители 4", о героях которого мы писали ранее, будет идти не менее трех часов. Ранее об этом заявляли сами режиссеры киноленты - Джо и Энтони Руссо. Теперь же и сеть кинотеатров АМС подтвердила, что зрители будут смотреть фильм целых 182 минуты.

Стоит отметить, что позже эту же новость подтвердила другая компания – Fandango. И хотя студия не дала никаких официальных комментариев, в недавнем интервью президент Marvel Studios Кевин Файги заверил зрителей, что "Мстители: Финал" будут длиться ровно столько часов, сколько нужно. Он также добавил, что это время пролетит совершенно незаметно.

Напомним, недавно в сети появился новый трейлер "Мстителей: Финал" ("Мстители : Конец Игры"). В ролике показано множество новых сцен, проливает свет на некоторые неожиданные сюжетные повороты картины. Кстати, трейлеры четвертых Мстителей набрали рекордное количество просмотров, таким образом став самыми популярными в истории кино. Стоит отметить, что первый трейлер оказался популярнее второго. 

Те же, кто любит украинские сериалы, напоминаем, что сериал "Швидка" выходит по будням в 20:00 на НЛО TV.

Смотрите видео о том, какие фильмы смотрят украинцы:

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фильм marvel мстители
Источник: Сегодня
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