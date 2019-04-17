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"Мстители: Финал": студия Marvel вспомнила в ностальгическом ролике все свои фильмы

К грядущей премьере студия готовится основательно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
"Мстители: Финал"
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

До премьеры фильма "Мстители: Финал", трейлер которого "взорвал" сеть, осталась неделя и студия Marvel опубликовала новое видео под названием To the End ("До конца" или "К концу").

Отметим, что "Мстители: Финал" развязкой масштабной истории, которая насчитывает 22 фильма.  В новом ностальгическом ролике Marvel вспоминает всех своих героев и все фильмы, даже "Невероятного Халка", только с лицом Марка Руффало, а не Эдварда Нортона.

Ролик является напоминанием о том, как далеко продвинулись эти герои за последнее десятилетие и как уверенно и разнообразно они были представлены Marvel Studios. Тут есть и кадры о Докторе Стрэйдже. Также в тизере есть кадр, касающийся непосредственно последних "Мстителей" и показывающий всех выживших в сборе в штаб-квартире Мстителей. И есть короткий взгляд на Таноса. 

В прокат "Мстители: Финал" выходят 25 апреля.

Напомним, ранее студия Marvel показала еще одну сцену из фильма "Мстители: Финал". Премьера фрагмента состоялась в эфире утреннего шоу Good Morning America, куда пригласили актеров из каста поговорить о предстоящей премьере. Отметим, что фильм из киновселенной Marvel "Мстители 4", о героях которого мы писали ранее, будет идти не менее трех часов.

Тем же, кому нравятся украинские сериалы, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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Источник: Сегодня
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