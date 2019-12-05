"Мулан" от Disney: опубликованы трейлер и постер нового фильма

Сюжет повествует о Хуа Мулан ― старшей дочери почетного китайского воина

"Мулан" Фото: YouTube

О том, что Disney готовит киноадаптацию мультфильма "Мулан" стало известно еще весной. И теперь зрителям представили уже второй полноценный трейлер нового проекта. Второй ролик подтверждает, что авторы еще больше внимания уделят сражениям и войне.

Смотрите подробности, почему разгорелся скандал вокруг фильма "Мулан":

Также в видео засветилась злодейка, которой не было в версии 1998 года. А вот дракончика Мушу в ролике точно нет – как и не особо засветился заменивший его феникс.

Кроме того, создатели фильма представили и новый постер. Главную роль в фильме исполняет китайская актриса Лю Ифэй, которая ранее поддержала силовые действия полиции Гонконга в отношении протестующих граждан. В ответ на это в социальных сетях начали распространяться призывы к бойкоту предстоящей картины.

Постер фильма "Мулан" Фото: Instagram

Кроме нее, в картине снимались Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, а также Джет Ли в роли Императора. Режиссером выступила Ники Каро.

Сюжет повествует о Хуа Мулан ― старшей дочери почетного китайского воина. Когда император приказывает каждой семье отправить на службу по одному солдату, Мулан решает идти на войну вместо больного отца, притворившись мужчиной.

В украинский прокат картина выйдет 26 марта 2020 года.

Также в сети есть и дублированный трейлер фильма "Мулан":

Напомним, киностудия Disney намерена реанимировать многие свои проекты. Помимо киноадаптации мультфильма "Леди и Бродяга", компания намерена переснять мультфильм "Бэмби"

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