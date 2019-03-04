Мультфильм "Как приручить дракона 3" стал лидером проката

В свои вторые выходные он заработал еще 30 млн долларов в Северной Америке

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир" Фото: YouTube

Мультфильм "Как приручить дракона 3", который вышел в прокат на широкие экраны, сумел удержать первое место в кинопрокате Северной Америки. Как сообщает сайт Box Office Mojo в понедельник, 4 марта, в свои вторые выходные он заработал еще 30 млн долл. Падение сборов по сравнению с премьерным уик-эндом составило всего 45%.

Мировые сборы мультфильма достигли 375 млн долларов. С учетом того, что его производственный бюджет составил сравнительно скромные 129 млн, можно с уверенностью сказать, что проект полностью окупился и начал приносить своим создателям прибыль.

На втором месте оказался комедийный фильм "Семейные похороны Тайлера Перри" с результатом 27 млн. Это премьерный уик-энд для новой картины Тайлера Перри, в котором он выступил и режиссером, и сценаристом, и сыграл главную роль.

Замкнула первую тройку экранизация японской манги "Алита: Боевой ангел". В свои третьи выходные картина собрала лишь 72 млн долларов в американском прокате и 350 млн – в мировом. При бюджете в 170 млн окупаемость ленты находится под вопросом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сделал небольшой обзор мультистории о драконах "Как приручить дакона 3".

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